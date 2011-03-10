به گزارش خبرنگار مهر درعجب شیر، احمد علیرضا بیگی ظهر پنجشنبه در همایش خانواده‌های شاهد شهرستان عجب‌شیر با بیان این مطلب گفت: امیدواریم در آینده موجبات رضایت‌مندی بیشتر خانواده‌های شهدا را فراهم آوریم.

بیگی اظهار داشت: دولت تلاش خود را کرده است که امتیازات ویژه‌ای برای خانواده‌های شهدا پیش‌بینی کند و در هیچ دولتی به این اندازه به ایثارگران و خانواده‌های شهدا توجه نشده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت با تکیه بر شعارها و آرمان‌های انقلاب و وفاداری به فرهنگ شهادت توانسته است در عرصه داخلی و خارجی موفقیت‌های چشمگیری کسب کند.

بیگی با بیان این که امروز عزت نظام اسلامی در عرصه بین‌المللی قابل مشاهده است، افزود: دولت با اعتماد به نفسی که از رهگذر گفتمان دینی به دست آورده به دنبال تحقق مهم‌ترین خواسته مردم یعنی برقراری عدالت اجتماعی است.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بزرگترین شاخص اجرای عدالت است

استاندار آذربایجان شرقی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را بزرگترین شاخصه اجرای عدالت در کشور توصیف کرد و گفت: دولت‌های گذشته نیز ضرورت اجرای این طرح را احساس کرده بودند اما به دلیل عدم اشراف بر موضوع و عدم آشنایی با خواسته‌های مردم موفق به اجرای آن نشدند.

بیگی اجرای این طرح را گام نخست در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این قانون، ثروت‌های ملی به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود.

وی ادامه داد: با اقداماتی که دولت انجام داده و مقدماتی که فراهم کرده سال آینده سال توسعه اقتصادی و اشتغال در کشور خواهد بود.

استاندار با بیان این که بودجه عمرانی کشور از رهگذر هدفمندی یارانه‌ها نسبت به سال‌های قبل دو برابر شده است، تصریح کرد: همه اینها تصویر زیبایی از آینده اقتصادی کشور را ترسیم می‌کند.

بیگی با تاکید بر اجرای کامل مصوبات دولت در شهرستان عجب‌شیر گفت: افتتاح سد قلعه‌چای می‌تواند تاثیر مثبتی در توسعه شهرستان عجب‌شیر و ایجاد فرصت‌های جدید برای پیشرفت اقتصادی این منطقه داشته باشد.