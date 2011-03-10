نشت لوله های نفت و گاز در خراسان رضوی جدی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ظهر پنجشنبه این مطلب را در همایش ملی هم اندیشی بهره برداران عرصه های مرتع در مشهد عنوان کرد و گفت: حفظ منابع طبیعی یکی از ارزشمند ترین مسائل حفظ حیات است.

علی سلاجقه افزود: به جز زلزله و آتشفشان، 33 عنوان بلای طبیعی در ایران وجود دارد.

وی با بیان اینکه طبق قانون افزایش بهره وری و در طول برنامه 5 ساله دوم، 3 میلیون هکتار جنگل در کشور باید ایجاد شود، افزود: اگر عملیات آبخیزداری که با حداقل هزینه و حداکثر سوددهی انجام می شود، گسترش یابد، می توان به کارآیی حوزه های نفتخیز نزدیک شد.

وی از مسئولان استانها خواست دانش بومی منابع طبیعی را تدوین و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند تا کتابی جامع در این خصوص تألیف شود.

وی با اشاره به 41 وظیفه تصدیگری از 171 وظیفه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری که می کوشد برون ستادی فعالیت کند، از جوانان علاقه مند و فارغ التحصیل این رشته خواست، تمام هنر و توانمندی خود را در حوزه منابع طبیعی به کار گیرند تا رانت خواری از این عرصه حذف شود.

وی به مرتع داران گفت: این سازمان مجدانه از طرح واگذاری 30 ساله مراتع حمایت می کند.