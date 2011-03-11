سال90 سال بهبود محیط زیست شهر نامگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولیها پنجشنبه در مراسم جشن روز درختکاری با بیان اینکه میزان آلودگی شهر اصفهان غیر قابل تحمل است، تصریح کرد: وضعیت آلودگی هوا و میزان الاینده های موجود در هوا در شهر اصفهان بحرانی است و اصفهان ظرفیت هیچ گونه بارگذاری صنعتی را ندارد.

توسعه پالایشگاه اصفهان جفا در حق مردم بود



وی اظهار داشت: اجرای طرح توسعه پالایشگاه اصفهان خلاف قانون و ظلم بزرگ در حق شهر و شهروندان اصفهان است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت شهری چند سال با طرح توسعه پالایشگاه اصفهان مخالفت کرد اما راه به جایی نبرد،افزود: 200 هکتار زمینی که باید برای توسعه فضای سبز در نظر گرفته می شد به قطب صنعتی تبدیل شد.

اجرای پروژه بهشت اباد شادابی را به شهر اصفهان بر می گرداند



وی با اشاره به اجرای پروژه بهشت اباد گفت: با بهره برداری از پروژه بهشت آباد در 270 کیلومتر از انهار شهر اصفهان آب جاری می شود و طراوات و شادابی به این کلان شهر بازمی گردد.

حاج رسولیها تاکید کرد: اگر مشارکت و سرمایه گذاری پالایشگاه اصفهان در اجرای طرح آبرسانی بهشت آباد،صورت می گرفت بسیار سودمند تر از توسعه پالایشگاه برای شهر و شهروندان بود.

وی در ادامه در ارتباط با طرح های برنامه اصفهان 95 بیان داشت: ایجاد توسعه 18 هکتاری فضای سبزدر شمس آباد، توسعه پارک وفضای سبز شرق، احداث پارک حاشیه رودخانه از پل شهرستان تا دنارت،توسعه پارک های جنگلی و حاشیه ای به خصوص کمربند سبز ،ساماندهی و احیای 100 کیلومتر از انهار شهر ،بهره برداری از کارخانه زباله سوز، تبدیل زباله های شهر به انرژی و بکارگیری از انرژی خورشیدی از جمله این برنامه ها است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: صرفه جویی در آبیاری فضای سبز تا 70 درصد،کاهش میزان دفن زباله تا 12.5 درصد، افزایش رفت و روب مکانیزه معابر تا 48 درصد افزایش سرانه فضای سبز پارک شهری تا 2.75 درصد و رشد پسماند خشک به میزان 20 درصد، از برنامه های شاخص مدیریت شهری براساس برنامه پنج ساله جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی و بهبود فضای سبز کلان شهر اصفهان است.

در برنامه پنجم سرانه فضای سبز اصفهان به 30 متر مربع می رسد



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرانه فضای سبز هر شهروند اصفهانی 24 متر مربع است، افزود: بر اساس پیش بینی انجام شده تا پایان برنامه پنج ساله باید این میزان به 30 متر مربع افزایش پیدا کند و تحقق این مهم نیازمند همکاری و حمایت تمام دستگاه ها از جمله اداره منابع طبیعی ،آب و فاضلاب،جهاد کشاورزی و مدیریت استان است.