سریال "قصه های لب رود" سیمای زاگرس پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این سریال به تهیه کنندگی و تدوین علی محمد کاظمی فرد و به کارگردانی حسین حیدری تولید شده است.

این مجموعه با درونمایه اجتماعی و نقدی بر پدیده خرافه پردازی در 13 قسمت 45 دقیقه ای از شبکه زاگرس صدا و سیمای مرکز کرمانشاه بزودی مهمان قاب شیشه ای مخاطبان خواهد شد.

قصه های لب رود ، با درونمای اجتماعی و مضمونی نسبتآ طنز، از حضور بازیگران بی شماری بهره می گیرد و در دو لوکیشن واقع در روستای موئینه ضبط شده است.

علی محمد کاظمی فرد تهیه کننده وتدوینگر این سریال در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه گفت: تصویربرداری این سریال دو ماه طول کشیده و تدوین آن هم در این دوره و به صورت همزمان انجام شد.

وی با اشاره به استفادع از عوامل حرفه ای در تولید این سریال اظهار داشت: انتخاب گروه تصویربرداری و فنی این سریال از عوامل کاملاً حرفه ای استفاده شده است.

تهیه کننده این سریال خاطر نشان کرد: انتظار می رود با توجه به استفاده از سنت ها و روایات بومی شاهد استقبال مخاطبان شبکه استانی زاگرس از این سریال باشیم.