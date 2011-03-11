980 هزار نفر ساعت آموزش ‌به شاغلان صنایع اصفهان ارائه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، ایرج توکلی با اعلام این خبر اظهار داشت: عملکرد واحد آموزش در صنایع اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان طی دوازده ماهه سال جاری 987 هزار و 665 نفر – ساعت بوده است.

مسئول واحد آموزش در صنایع اداره فنی و حرفه‌ای استان اصفهان افزود: نسبت به تعهد آموزشی اعلام شده این واحد در ابتدای سال 1389 که بیش از 958 هزار نفر- ساعت بوده ، عملکرد انجام شده درخصوص ارائه آموزش‌های مهارتی در حدود هشتصد کارخانه استان بیش از 3% افزایش داشته است.

وی بیان داشت: تمامی رشته‌های ارائه شده مطابق با نیاز و تقاضای اعلام شده از طرف شرکت‌ها و کارخانجات مختلف بوده و در گروه‌های مدیریتی، فناوری اطلاعات، ایمنی و بهداشت، فنی و تخصصی این آموزش‌ها ارائه شده است.

توکلی در ادامه خاطرنشان کرد: مراحل مقدماتی ایجاد دو مرکز آموزش جوار کارگاهی انجام و جهت تایید به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ارسال شده است.

وی ادامه داد: همچنین مکاتبات اداری و رایزنی‌های اولیه برای راه‌اندازی تعداد پنج مرکز آموزش جوار کارگاهی دیگر آغاز شده که در سال آینده افتتاح و به بهره‌برداری خواهند رسید.