راههای موازی برای کاهش ترافیک در گرگان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ربیعی عصر پنجشنبه در جلسه شورای شهر افزود: ایجاد پلهای روگذر و زیرگذر اتومبیل رو با استفاده از کارشناسان ترافیکی در مسیرهایی که شاهد قفل شدن اتومبیل ها در آن هستیم از میادین شهر گرفته تا چهار راه ها باید در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: همچنین اجرای یک طرفه شدن بعضی از مسیرها نیز در صورت کارشناسی مناسب نقش مهمی در تسهیل رفت و آمد خودروها خواهد داشت.



وی خاطرنشان کرد: ساماندهی عبور از عرض خیابان ها نیز از جمله مواردی است که می تواند در روانسازی ترافیک موثر واقع شود.



ربیعی افزود: سیستم حمل و نقل عمومی نامطلوب و کم توان، نبودن فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، معابر و خیابان های قدیمی و کم عرض و نامناسب با ترافیک روز، وجود سفرهای غیرضروری شهری به دلیل عدم استفاده از فناوری های نوین الکترونیکی، قرار گرفتن مراکزی خدماتی چون بازار در مرکز شهر و دهها دلیل دیگر دست به دست هم داده اند تا هر روز، همه شهروندان بیش از روز قبل در ترافیک سنگین درون شهری گرفتار شوند و وقت، انرژی و سلامتی خود را هزینه کنند.



این عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: طی سال های اخیر با افزایش تولید خودروهای سواری از طرفی و توانمندی شهروندان در استفاده از اتومبیل های شخصی و افزایش جمعیت شهری از طرف دیگر و ثابت بدون عرض و حجم معابر و خیابان ها موجب ایجاد معضلی بنام ترافیک در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک کشور شده است که تمامی شهروندان با تمام وجود آن را حس می کنند و از این معضل رنج می برند.

وی یادآورشد: اثرات مخرب ترافیک بر اعصاب و روان رانندگان اتومبیل ها و شهروندان عزیز به نحو بارزی قابل رؤیت است، زیرا که ساعتها وقت و عمر خود را در صف های طویل ترافیک درون شهری سپری می کنند و چاره ای هم بجز تحمل ندارند.



ربیعی گفت: اگر صاحب نظران و کارشناسان زیانهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی ترافیک را بررسی کنند، شاید میلیاردها ضرر و زیان ترافیک در روز برای مردم برشمرده شود که با عدم مدیریت و عدم همکاری یکایک ما بوجود می آید.



وی تاکید کرد: بنابراین ضروری است و می طلبد که مسئولان و دست اندرکاران حمل و نقل درون شهری برای کاهش این معضل جانکاه با برنامه ریزی و استفاده بهینه از تمامی امکانات از مهندسی ترافیک گرفته تا فرهنگ سازی، از اجرای قانون تا اجرای روگذرها و زیرگذرها استفاده کنند.



عضو شورای شهر گرگان خاطرنشان کرد: امروزه در دنیا شهرهایی با جمعیت بیشتر و سرانه اتومبیل بالاتر را می بینیم که با کمترین و سبک ترین ترافیک مواجه هستند، ولی متأسفانه شهرهای ما با ترافیک سنگین خود جدای از تأثیرات منفی بر اعصاب شهروندان، دیگر امور زندگی ما را نیز تحت شعاع خود قرار داده است.

وی افزود: لذا ما به عنوان نمایندگان و معتمدین شهر باید برای برون رفت از این معضل تدبیری کنیم و درصدی قابل توجهی از بودجه را به امور ترافیکی اختصاص دهیم.

وی عنوان کرد: یادآوری این نکته ضروری است، از آنجایی که عبور و مرور شهروندان بی وقفه از عرض خیابان ها بویژه در تقاطع ها با اعصاب رانندگان بازی می کند، مسئولان محترم راهور می توانند با استفاده از تکنولوژی جدید مانند شهرهای بزرگ برای رفع این مشکل تدبیر و برنامه ریزی کنند.

عضو شورای شهر گرگان، فرهنگ سازی در رانندگی، استفاده از ناوگان حمل و نقل درون شهری عمومی و به حداقل رساندن استفاده از ماشین های شخصی در داخل شهر را در کاهش ترافیک موثر دانست.