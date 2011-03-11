تصویب بودجه 90 به امسال نمی رسد

دکتر سیدشهاب الدین صدر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نظر ما این است که لایحه بودجه کل کشور حتما امسال تصویب شود اما با توجه به اینکه جلسات کمیسیون تلفیق از روز شنبه آغاز خواهد شد، قطعا نمی تواند تا پایان سال بودجه را تصویب کند.

وی با اشاره به محدودیت زمانی که تا پایان سال وجود دارد، افزود: کار درست این بود که به نحوی برنامه ریزی می شد که بتوان لایحه بودجه را قبل از پایان سال تصویب کرد.

نایب رئیس مجلس در ارتباط با زمان بررسی بودجه در سال آینده گفت: ادامه کار بررسی و تصویب بودجه بعد از 15 فروردین آغاز خواهد شد.

صدر در پاسخ به این سئوال که تکلیف دولت برای تامین هزینه های فروردین ماه چه خواهد شد، افزود: اگر بودجه قبل از پایان سال تصویب نشود حتما باید مجوزی به دولت داده شود تا بتواند امور فروردین ماه را دنبال کند.

وی با اعلام اینکه این مجوز را مجلس بایستی به دولت بدهد، گفت: نمایندگان مجلس در حال بررسی کارشناسی این مجوز هستند.