آیت الله مرعشی نجفی میراث شیعه را از نابودی نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی بعد از ظهر پنج‌شنبه در کنگره آیت الله مرعشی نجفی گفت: هر کسی که به اسلام و اهل بیت خدمتی کرده بدون تردید نشانه الطاف خداوند به او بوده است و خداوند از آغاز عشق به کتاب و میراث اهل بیت‌(ع) را در وجود آیت الله مرعشی نهاده بود.



وی تصریح داشت: ایشان وقتی وارد قم شدند اصلا اهتمامی به کتاب وجود نداشت و اصلا این فکر که میراث اهل بیت(ع) جمع آوری شود موضوعیت نداشت.



عضو جامعه مدرسین حوزه بیان داشت: علمای عامه گاهی به ما ایراد می‌گرفتند که شما درکتاب تابع ما هستید و از خود اثری ندارید و..؛ برای رفع این اشکال علمای ما از گذشته کارهای بزرگی انجام داده‌اند که در کتاب عیان الشیعه و اعلام الشیعه بیان شده است که نشان می‌دهد ما تابع دیگران در کتاب نبوده‌ایم.



وی با اشاره به وجود این خلأ افزود: آیت الله مرعشی از ابتدا به فکر پرکردن این خلا بود و عشق به اهل بیت او را وارد این کار کرد.



استاد حوزه علمیه قم ابراز داشت: ایشان با فقر و نداری دنبال این کار رفت که کار بسیار بزرگی بود و هیچ مرجعی را سراغ نداریم که هزینه‌ای برای کتاب انجام داده باشد اما او وقتی وضعش خوب هم شد این موضوع را بر سایر هزینه‌ها ترجیح می‌داد.



استادی ابراز داشت: اگر این بزرگوار نبود کتاب‌ها و میراث شیعه از دست می‌رفت؛ این شعار نیست که می‌گویم هیچکس جز ایشان در حوزه هزینه‌ای برای کتاب و خرید آن‌ها قرار نداده بود.



وی با اشاره به دیگر امتیاز آن مرحوم عنوان داشت: امتیاز کار او این بود که دیگران دنبال کتاب‌های شعر و... بودند اما ایشان دنبال جمع آوری کتب فقهی و حدیثی بود و به آن‌ها بها می‌داد.



استادی با اشاره به کم نظیر بودن کتابخانه آن مرحوم ادامه داد: نباید تاسیس این کتابخانه را ساده گرفت؛ هم اکنون در هر کنگره بزرگداشتی که برای اندیشمندان مسلمان برگزار می‌شود رجوعی به این کتابخانه صورت می‌گیرد.



وی خاطرنشان کرد: از امتیازات دیگر این بزرگوار این بود که با شدت علاقه‌ای که به کتاب داشت کتب را رایگان در خدمت همه می‌گذاشت تا دیگران استفاده کنند البته الان هم دسترسی به کتب این کتابخانه سهل الوصول و کم هزینه است.



کتابخانه مرحوم مرعشی توسعه یابد



استادی ادامه داد: لطف دیگری که خداوند به ایشان داشته وجود آقازاده ایشان است؛ وجود ایشان بسیار در تاسیس و تکمیل این کتابخانه موثر بوده است و ایشان روز و شبش را برای این کار گذاشته است.



عضو جامعه مدرسین حوزه خاطرنشان کرد:‌‌ همان طور که رئیس جمهور وعده دادند خوب است به توسعه این کتابخانه کمک کنند تا خدمات بیشتری ارایه شود.



استادی با اشاره به منشورات این کتابخانه تصریح داشت: منشورات این کتابخانه خدمت بسیار خوبی بوده ست اما بالا‌تر از آن تربیت یک گروه فهرست نویس و کتاب‌شناس است.



استاد حوزه اضافه کرد: فهرست شدن سالی یک جلد کتاب کافی نیست زیرا الان نیمی از مجلدات موجود کتابخانه فهرست نشده است و لازم ست سرعت بیشتری بگیرد.



وی با تاکید بر لزوم احیای اثار اهل بیت (ع) افزود: احیای امر اهل بیت در این است که علوم اهل بیت (ع) را یادبگیرد و در اختیار دیگران قرار دهد زیرا آنچه در مکتب اهل بیت است مطابق فطرت و عقل است و وظیفه ما این است که در اختیار دیگران بگذاریم تا با محاسن کلام اهل بیت (ع) آشنا شوند.



استادی در خاتمه تاکید کرد: یکی از وظایف رسانه‌ها و نظام جمهوری اسلامی این است که این آثار را در معرض دید بین المللی قرار دهند.