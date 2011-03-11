تسهیل شرایط نقل و انتقالات ارزی برای خارجیان

محمد سعید برمال در حاشیه همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر گفت: در مذاکرات انجام شده، اکثر تجار ایتالیایی مشکل نقل و انتقالات ارزی و برخی از محدودیتها را مطرح می کنند.

رئیس دایره مجوز بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: سرمایه گذاران ایتالیایی در سیستم بانکی کشور خواستار تسهیل شرایط در این زمینه از طریق گفتگوهای مقامات دو کشور شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه همواره در یک سوی سرمایه گذاریها، مسائل مالی و مرتبط با سیستم بانکی مطرح است، اظهارداشت: تسهیل نقل و انتقالات ارزی کمک شایانی به گسترش روابط تجاری بین دو کشور خواهد کرد.

برمال محور دیگر گفتگوهای انجام شده میان بخش بانکی و سرمایه گذاران ایتالیایی را معرفی تجهیزات و تکنولوژیهای نوین صنعت بانکداری اروپا عنوان و بیان کرد: تعدادی از سرمایه گذاران ایتالیایی تمایل به انتقال دانش فنی تجهیزات مورد استفاده در صنعت بانکداری از جمله دستگاه‌های خودپرداز و خود دریافت و همچنین چاپگرهای چند کاره و پیشرفته در سیستم بانکی به ایران را دارند.