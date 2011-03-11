  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۴

ایتالیایی‌ها خواستارشدند:-21/

تسهیل شرایط نقل و انتقالات ارزی برای خارجیان

تسهیل شرایط نقل و انتقالات ارزی برای خارجیان

رئیس دایره مجوز بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: سرمایه گذاران ایتالیایی خواستار تسهیل شرایط همکاری با ایران و رفع برخی محدودیتها برای نقل و انتقالات ارزی شدند.

محمد سعید برمال در حاشیه همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایتالیا در ایران در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر گفت: در مذاکرات انجام شده، اکثر تجار ایتالیایی مشکل نقل و انتقالات ارزی و برخی از محدودیتها را مطرح می کنند.

رئیس دایره مجوز بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: سرمایه گذاران ایتالیایی در سیستم بانکی کشور خواستار تسهیل شرایط در این زمینه از طریق گفتگوهای مقامات دو کشور شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه همواره در یک سوی سرمایه گذاریها، مسائل مالی و مرتبط با سیستم بانکی مطرح است، اظهارداشت: تسهیل نقل و انتقالات ارزی کمک شایانی به گسترش روابط تجاری بین دو کشور خواهد کرد.

برمال محور دیگر گفتگوهای انجام شده میان بخش بانکی و سرمایه گذاران ایتالیایی را معرفی تجهیزات و تکنولوژیهای نوین صنعت بانکداری اروپا عنوان و بیان کرد: تعدادی از سرمایه گذاران ایتالیایی تمایل به انتقال دانش فنی  تجهیزات مورد استفاده در صنعت بانکداری از جمله دستگاه‌های خودپرداز و خود دریافت و همچنین چاپگرهای چند کاره و پیشرفته در سیستم بانکی به ایران را دارند.

کد مطلب 1271619

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها