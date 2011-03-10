توقف استقلال برابر سایپا و فرصت از دست رفته/ لیگ به کام سپاهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از هفته بیست و ششم دهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر امروز پنجشنبه بین تیم های استقلال و سایپا در حضور کمتر از 5 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند تا دومین بالانشین جدول رده بندی هم دو امتیاز از دست بدهد.

در این دیدار که به قضاوت یدالله جهانبازی برگزار شد استقلال و سایپا فوتبال برابری را به نمایش گذاشتند و صاحب موقعیت هایی نیز شدند اما عملکرد خوب دفاع هر دو تیم اجازه بازشدن دروازه ها را نداد. در دقایق پایانی این بازی استقلال فشار زیادی روی دروازه حریف آورد تا بتواند از تساوی ذوب آهن بهترین استفاده را ببرد.

تیم فوتبال استقلال که در صورت پیروزی در این دیدار می توانست خود را به دو امتیازی ذوب آهن در صدر جدول برساند با این تساوی 46 امتیازی شد و با وجود انجام دو بازی بیشتر هم امتیاز سپاهان شد. شاگردان قلعه نویی در صورت پیروزی در دو بازی باقیمانده به صدر جدول رده بندی صعود خواهند کرد.

برنامه سایر دیدارهای هفته بیست و ششم به شرح زیر است:

جمعه - 20/12/89

* سپاهان اصفهان - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: رسول فروغی و علیرضا کناری، داورچهارم: امیرحسین فتاحی

ناظر: بهرام مهرپیما

* صنعت نفت آبادان - استیل آذین تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی آبادان

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: بابک داوری و حسین طالقانی، داورچهارم: عبدالحسین ایازی

ناظر: نادر جعفری

* پرسپولیس تهران - شهرداری تبریز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: مرتضی کریمی و محمدرضا ابوالفضلی، داورچهارم: محمدرضا فغانی

ناظر: سیامک بخشی

شنبه - 21/12/89

* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و حمیدرضا نظری، داورچهارم: رضا اکرمی

ناظر: فرج‌اله یثربی

نتیجه دیدار رفت: مس کرمان یک - تراکتورسازی تبریز یک

* صبای قم - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و علی میرزابیگی، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر: جواد تقی‌پور

نتیجه دیدار رفت: پاس همدان یک - صبای قم صفر

یکشنبه - 22/12/89

* پیکان قزوین - فولاد خوزستان، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: داود رفعتی و سخاوت سلیمان‌نژاد، داورچهارم: غلامرضا مستقیم

ناظر: فریدون اصفهانیان

نتیجه دیدار رفت: فولاد خوزستان 6 - پیکان قزوین صفر

* شاهین بوشهر - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: حیدر شکور و آرمان اسعدی، داورچهارم: رسول احمدی

ناظر: محمد ریاحی

نتیجه دیدار رفت: ملوان بندرانزلی 3 - شاهین بوشهر 2