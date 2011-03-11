به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید محمود مرعشی نجفی بعد از ظهر پنج‌شنبه در کنگره بین‌المللی بزرگداشت حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی اظهار داشت: در نظر داریم پژوهشکده بزرگی درباره علوم کتاب شناسی و ماخذشناسی در زمینی به مساحت 13 هکتار در شهرک پردیسان راه اندازی کنیم، به خاطر اینکه متخصص فهرست‌نگاری در کشور کم داریم که از ایران به کشورهای دیگر اعزام کنیم.



وی به برخی ابعاد شخصیتی مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی اشاره کرد و یادآور شد: همان گونه که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی عرض کردند، آیت‌الله مرعشی نجفی دارای شخصیتی ذوابعاد بودند.



وی ساده زیستی را یکی از ویژگیهای شخصیتی این عالم فرهیخته عنوان کرد و یادآور شد: ایشان حتی برای یک بار هم لباس غیرایرانی به تن نکردند و با مردم بسیار صمیمی و محب اهل بیت(ع) بودند.



تولیت کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی گفت: آیت‌الله مرعشی نجفی فانی در اهل بیت(ع) بود و هر وقت خیاط برای ایشان لباس می‌دوخت تا این لباس را به ضریح حرم کریمه اهل بیت(ع) نمی سائیدند به تن نمی‌کردند.



مرعشی نجفی گفت: ایشان در شب‌های عاشورا پابرهنه می‌شدند و بر سر و صورت خودشان گل می‌مالیدند و به صورتی ناشناس در مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) شرکت می کردند.



وی تاکید کرد: ایشان یکی از متخصصین علم رجال و درایه بودند و در این زمینه تالیفاتی هم داشتند و در همه تألیفات و مقالات، خودشان را خادم علوم اهل بیت محمد و آل محمد(ص) معرفی می‌کردند.



آیت‌الله مرعشی نجفی یکی از بنیانگذاران وحدت اسلامی بود



تولیت کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی با بیان اینکه این عالم فرهیخته اجازه روایت 450 روایت اهل بیت را داشتند، افزود: ایشان در زمانی که رژیم شاه نمی‌گذاشت ارتباطی بین علمای شیعه و سنی برقرار شود، موفق شدند با مکاتباتی که داشتند اجازه 450 روایت اهل سنت را بگیرند و ایشان یکی از بنیانگذاران وحدت اسلامی بودند.



مرعشی نجفی گفت: آیت‌الله مرعشی نجفی با دانشگاهیان نشست و برخاست داشتند و نسبت به طلبه‌ها نیز خیلی حساس بودند.



وی با بیان اینکه آیت‌الله مرعشی نجفی بیش از 150 اثر از خود به یادگار گذاشت، تاکید کرد: بیشتر کتاب‌های کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی از کتب آثار شیعه کهن است. در آن زمان برخی از اهل سنت ما را متهم می‌کنند که آثار شیعی از جعلیات دوران صفویه است ولی ایشان توانستند مجموعه ای از کتب کهن شیعی را جمع آوری کنند.



وی با اشاره به وجود بیش از 75 هزار عنوان کتاب خطی به زبان های مختلف در کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی تصریح کرد: روزانه بیش از 4‌ هزار نفر در دو شیفت صبح و عصر از منابع کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی استفاده می‌کنند.

