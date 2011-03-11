به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام رضا مختاری، مصحح نسخ خطی و دریافت کننده جایزه شهاب 19 اسفندماه در کنگره آیت الله العظمی مرعشی نجفی در سخنانی گفت: شناسایی و شناساندن دقیق آثار علمای شیعه وظیفه اول ماست و باید به آن اهتمام بورزیم.
وی ادامه داد: دیگران آگاهی دقیقی از میراث مکتوب ما ندارند و در خود جامعه شیعه هم این آگاهی وجود ندارد پس اولین وظیفه این است که برای شناساندن مکتب اهل بیت (ع) تلاش دقیق تری صورت دهیم.
وی با بیان اینکه تصحیح انتقادی و فنی و چاپ و نشر آن از دیگر وظایف روحانیون و علمای شیعه است ابرازداشت: در نقادی علمی و فنی آثار شیعه، تنها نباید به آثار گذشتگان اکتفا و آنها را حسن ختام تلقی کرد بلکه باید بعد از تصحیح نقادی علمی روی ان انجام شود.
این پژوهشگر حوزوی با تاکید بر مبنا قرار دادن آثار گذشتگان برای پژوهشهای بعدی، تصریح داشت: الان مهمترین آفت و آسیب پژوهشهای ما صفر پژوهی است زیرا هر محققی که میخواهد کاری را شروع کند از صفر شروع میکند و نگاهی به کارهای گذشته ندارد.
وی تاکیدکرد: علت اینکه در خیلی از مسایل پیشروی نداریم برای این است که به پژوهشهای دیگران توجه کافی و وافی نداریم.
مختاری ادامه داد: مرحوم مرعشی علاوه بر خدمات فراوان وظیفه اول و دوم یعنی شناساندن و شناسایی اثار علمای شیعه و تصحیح آثار را به حد کافی انجام دادهاند اما کارهای باقی ماندهای وجود دادر که بر عهده همه محققان حوزوی است.
وی ابرازداشت: عمده میراث مکتوب شیعه فهرست کافی ندارد که امیداوریم مابقی این نسخهها، در کتابخانه ایت الله مرعشی فهرست بندی و در اختیار محققان قرار گیرد.
گفتنی است جایزه شهاب اولین جایزهای است که به نام یک مرجع تقلید به برترینهای عرصه کتاب، کتابشناسی، کتابداری و... اهدا میشود.
قم - خبرگزاری مهر: دریافت کننده اولین جایزه بین المللی «شهاب» گفت: صفر پژوهی عمدهترین مشکل پژوهش در کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام رضا مختاری، مصحح نسخ خطی و دریافت کننده جایزه شهاب 19 اسفندماه در کنگره آیت الله العظمی مرعشی نجفی در سخنانی گفت: شناسایی و شناساندن دقیق آثار علمای شیعه وظیفه اول ماست و باید به آن اهتمام بورزیم.
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