محمد رهبری که روز پنجشنبه نخستین مدال تیم ایران در رده سنی مسابقات قهرمانی رده‌های پایه آسیا را به دست آورد در گفتگو با خبرنگار مهر اعزامی مهر به تایلند اظهارداشت: این مسابقات اولین رویداد بین‌المللی است که در آن شرکت کرده‎ام. خوشحالم که در نخستین حضور برون مرزی‌ام صاحب مدال شدم. به همین دلیل هیچ وقت آن را و ارزشی که برایم دارد را فراموش نخواهم کرد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بنا به دلایلی در ترکیب تیم اعزامی به رقابت‌ها قهرمانی آسیا قرار نگرفت، یادآورشد: از همان زمان برای حضور در ترکیب تیم اعزامی به رقابت‌های 2011 و به خصوص کسب مدال انگیزه گرفتم. در این مدت تمریناتم را با همین انگیزه دنبال کردم. از وقتی هم که مسافر تایلند شدم نیتم فقط کسب مدال بود.

شمیشیرباز اسلحه سابر تیم جوانان کشورمان ادامه داد: البته افسوس پارسال را نمی‎‌خورم اما به خاطر آن می‌خواستم امسال به هر قیمتی شده مدال بگیرم. به خصوص اینکه بعد از قرعه‏‎کشی مرحله مقدماتی خودم را از سایرحریفانم آماده‌تر دیدم. در واقع من از همه سرتر بودم.

رهبری با اشاره به حضور چینی‌ها در این دوره از رقابت‌های قهرمانی آسیا و اینکه بازیکنی از چین حریفش در مرحله نیمه‌نهایی بود، خاطرنشان کرد: قابل انکار نیست که چین قطب اول شمشیربازی در جهان است. در همین المپیک گذشته تیم‌های چین و کره‌جنوبی اول ودوم شدند. با همه اینها حریفم را دست کم نگرفتم. اما به هر حال حساسیت بازی و اینکه برنده فینالیست می‍شد، باعث استرسم شده بود.

وی تاکید کرد: بازیکن چینی سرتر از من نبود. تمام انرژی من در دیدارهای حذفی تحلیل رفت. در این بازی هم بیشتر سعی می‍کردم هیچ امتیازی را از دست ندهم.

اولین مدال آور تیم شمشیربازی جوانان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا با تاکید بر اینکه رقابت‌های تیمی اسلحه سابر از روز شنبه آغاز می‌شود، گفت: تیم ایران یکی از فینالیست‌های رقابت‌های تیمی خواهد بود. با این اوصاف مدالی که در بخش تیمی به دست می‌آورم خوش رنگتر خواهد بود.

به گزارش خبرنگا اعزامی مهر به تایلند، محمد رهبری روز پنجشنبه در رقابت‌های اسلحه سابر پسران مسابقات قهرمانی رده‌های پایه آسیا به مدال برنز دست یافت. این رقابت‌ها دربانکوک و در سالن فشن آیلند برگزار می‌شود.