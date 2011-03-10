استقلال تا دقیقه 60 تحت تاثیر بازی سایپا قرار داشت/ با جلالی موافق نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن پس از تساوی بدون گل امروز تیمش برابر استقلال ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: ما در نیمه اول بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم و منطقی عمل کردیم. حداقل تا دقیقه 60 استقلال هیچ خطری روی دروازه ما ایجاد نکرد و ما مسلط بر جریان بازی بودیم.

وی ادامه داد: تیم ما در جریان بازی بویژه در نیمه اول شانس های گل زیادی روی دروازه حریف ایجاد کرد ولی و نتوانستینم از آنها استفاده ببریم. در بازی امروز روزنه هایی که تیم استقلال از آنها حمله می کند را به خوبی بستیم. من زمانی که ارنج تیم استقلال را دیدم متوجه شدم که این تیم با شیوه 4- 3- 3 بازی می کند که در میانه میدان آشوبی نقش راس را دارد و مبعلی و یوسفی به عنوان بال او را همراهی می کنند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا خاطرنشان کرد: ما می دانستیم که ایمان مبعلی طراح اصلی استقلال است و می تواند با پاس های خود برای ما مشکل ساز شود اما توانستیم با تدابیری این بازیکن تاثیرگذار را از کار بیندازیم.

مایلی کهن با اشاره به روش بازی تیم استقلال در دقایق پایانی گفت: استقلال از دقیقه 70 روی به بازی بلند آورد که طبیعی بود . ما هوشیار بودیم و توانستیم حملات دقایق پایانی این تیم را کنترل کنیم. ما در این لحظات می توانستیم از ضد حملات استفاده کنیم و به استقلال ضربه بزنیم که از این حربه هم بهره نبردیم.

وی با تاکید بر اینکه حق تیمش در بازی با استقلال پیروزی و کسب سه امتیاز بود در پاسخ به این پرسش که چرا در پایان مسابقه با عصبانیت زمین را ترک کرد، گفت: من عصبانی نبودم. شما باید این را بدانید که 90 دقیقه فوتبال 90 سال می گذرد. این 90 سال دقیقا مانند زندگی است که هم عروسی دارد و هم عزا. در طول بازی اتفاقاتی می افتد که خوب و بدش بر روی ما تاثیر می گذارد و فشار زیادی روی مربیان و بازیکنان وجود دارد. اعتقاد دارم تیمم می توانست استقلال را شکست دهد. شاید اینکه به خواسته ام نرسیده بودیم باعث شده بود ناراحت شوم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش افزود: من امروز از بازیکنانم راضی بودم . نوع برخوردم همیشه با بازیکنان خوب است. طی سالهای مربیگری ام همیشه به بازیکنان احترام گذاشته ام و متقابلا از آنها احترام دیده ام.

وی در ادامه با ابراز تشکر از پرسنل و عوامل مجموعه باشگاه سایپا در پاسخ به این پرسش که میانگین سنی تیم شما چقدر است گفت: دروغ چرا؛ میانگین سنی تیمم را نمی دانم اما این را می دانم که میلاد غریبی برای نخستین بار بود که در ورزشگاه آزادی بازی می کرد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا برخلاف مظلومی به عملکرد داور مسابقه ایرادی وارد نکرد و گفت: ما هفته گذشته یک گل سالم وارد دروازه شاهین کردیم که کمیته داوران نیز به صحت و درستی آن صحه گذاشت با این حال ما هیچ حرفی نزدیم و بر روی آن صحنه هم اعتراض نکردیم. امروز هم من مورد خاصی ندیدم و اینکه استقلالی ها اعتراض دارند نظر آنهاست. این اشتباهات در مسابقه طبیعی است.

خبرنگاری از مایلی کهن پرسید آیا ناراحتی شما به دلیل حضور مجتبی تقوی در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی و احتمال جانشینی این مربی به جای شما نبوده است. وی در پاسخ به این سوال گفت: خواهش من این است که آنچه در تخیلات شما می گذرد را عمومیت ندهید. این اتفاق فقط در کشور ما می افتد. در زمین تمرین دو بازیکن به هم برخورد می کنند بعد شما تیتر می زنید جنگ جهانی سوم شروع شد. اگر در یک تیم فوتبال طی یک فصل چهار یا پنج بار از این اتفاقات رخ ندهد که دیگر اسم این ورزش فوتبال نیست، پینگ پنگ است.

محمد مایلی کهن ادامه داد: شما دوست دارید اینطور برخورد و استنباط کنید . تقوی یکی از عزیزترین دوستان من است و مدتی در تیم سایپا همکار خودم بود. همین امروز هم اگر قرار باشد تقوی سرمربی سایپا شود با احترام این سمت را به او تقدیم می کنم. من وظیفه خودم را انجام می دهم. وظیفه من هم این است که یک سری جوان را جمع کنم و هر چه را آموخته ام به آنها یاد بدهم.

وی در مورد حضور مجید جلالی در تیم امید و اینکه او تاکید کرده است امیدهای فوتبال ایران باید هر وقت خواست در اختیارش باشند گفت: من جلالی را خیلی دوست دارم و از همکاران عزیز من است. او لطف کرد و خواسته هایش را به طور کامل برایم فاکس کرد اما من موافق این نقطه نظر او نیستم که هر وقت بازیکنان امید را خواست در اختیارش قرار دهیم. این درست نیست که وقتی سرمربی یک باشگاه هستیم تیم ملی را نادیده بگیریم و هر وقت سرمربی تیم ملی شدیم باشگاه را نایده بگیریم.

وی با طرح این سوال که بیاید ببینم فوتبال دنیا چطور پویا شده است افزود: این درست نیست که بازیکنان را چند ماه در اختیار تیم ملی قرار دهیم. نظر جلالی قابل احترام است اما من با آن موافق نیستم. ما باید ببینیم کشورهای پیشرفه چکار کرده اند و همان کار را انجام دهیم. اگر بخواهیم بازیکنان را چند ماه در اختیار تیم ملی قرار دهیم که بازگشت به عقب است. ما می خواهیم حرکت رو به جلو داشته باشیم که این با خواسته ما در تضاد است.

وی یادآور شد: روزگاری آرزو داشتیم ورزشگاه آزادی ما چمن خوبی داشته باشد، اما امروز خوشبختانه در کشور ما در بیشتر شهرها یک چمن خوب وجود دارد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در خاتمه تصریح کرد: آیا اینکه تمام بازیکنان تیم امید چند ماه در اختیار سرمربی این تیم باشد تضمین کننده صعود این تیم به المپیک است؟ و آیا با اتخاذ این تصمیم می توانیم به المپیک راه پیدا کنیم؟

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و سایپا البرز درهفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر پنجشنبه در ورزشگاه آزادی با تساوی بدون گل به پایان رسید.