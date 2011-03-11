نوسان در فروش موضوعات مختلف و رشد فروش سررسید

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: فروش کتاب در هفته‌ای که گذشت دچار فراز و فرود بود و می‌توان روزهای نخست هفته را پربارتر از روزهای پایانی آن دانست. بیشتر کتابفروش‌ها فروش هفته گذشته را بیشتر از این هفته می‌دانند و در ارزیابی‌شان از یک افت نسبی سخن می‌گویند. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال فروش کتاب‌های نفیس و سررسید در این فروشگاه‌ها رشد داشته و کتابفروشی‌ها جمعیت بیشتری از مراجعه‌کنندگان را به خود دیده‌اند

استقبال از سفر دوم اسفار اربعه ملاصدرا

فروشنده کتابفروشی مولی، بالا بودن فروش کتاب‌های نفیس را به دلیل نزدیک بودن عید نوروز می‌داند. او می‌گوید: این هفته سفر دوم اسفار اربعه ملاصدرا به سبد فروشمان اضافه شد که با استقبال زیادی توسط مخاطبان فلسفه روبرو شد. مترجم پس از ترجمه سفر اول این مجموعه به سراغ فتوحات مکیه ابن عربی رفته بود و فاصله میان جلد اول تا سوم و چهارم اسفار اربعه خالی مانده بود که با ترجمه و انتشار سفر دوم، این مجموعه تکمیل شد.

این فروشنده می‌افزاید: نمی‌توان گفت فروش کتاب‌های فلسفی مان به اندازه فروش کتاب‌های رمان بوده ولی به نسبت افرادی که به فلسفه علاقه‌مندند فروش کتاب‌های فلسفی‌ بسیار خوب بود. در این زمینه کتاب تجدید چاپ شده "تفسیر آیه نور" و "تفسیر سوره واقعه" از ملاصدرا نیز در صدر پرفروش‌ها بودند. "ایمان و تجدد" که ترجمه و تالیفش به عهده مرضیه سلیمانی بوده است و "از شاهد قدسی تا شاهد بازاری" نیز از پرفروش‌های این هفته ژانر فلسفه بودند.

"دن کاسمورو" و "شبهای روشن" پرفروش‌های این هفته مولی در بخش رمان هستند. نمایشنامه‌های جدید چاپ شده به گفته فروشندگان خوب به فروش می‌رود. در این زمینه می‌توان به "خانمچه و مهتابی" نوشته اکبر رادی و "پرومته در زنجیر" به عنوان نمایشنامه کلاسیک اشاره کرد. کتاب‌های جامعه‌شناسی نوبرت الیاس، "تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام" و "سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه" نیز از عناوین پرفروش کتب جامعه‌شناسی و سیاسی این فروشگاه هستند.

در زمینه شعر مجموعه اشعار هوشنگ ابتهاج، گروس عبدالملکیان و عرفان نظرآهاری فروش خوبی داشته‌اند و به دلیل چاپ نفیس این کتاب‌ها بسیاری از آن‌ها به عنوان هدیه خریداری شده‌اند. فروشنده کتابفروشی مولی مدعی است هرچه به نوروز نزدیک تر می‌شویم وضعیت فروش بهبود بیشتری می‌یاید اما همچنان عامل‌های کاهنده وجود دارند.

رشد غیرقابل انتظار فروش سررسید و تقویم

این کتابفروش می‌گوید: فروش سررسیدها در این هفته رشد عجیبی داشت و مراجعه‌کنندگان بسیار بیش از انتظار ما سررسید خریدند. به عنوان مثال می‌توان به تقویم‌های منتشرشده توسط نشر حوض نقره اشاره کرد که هم تقویم و هم دفترچه یادداشت هستند.

اما فروشنده فروشگاه ققنوس در بازارچه کتاب این هفته را هفته مناسبی ارزیابی نمی‌کند. این فروشنده می‌گوید:‌ دو روز ابتدایی هفته فروش مناسبی داشتیم اما بعد از آن یک روند نزولی را شروع کردیم. در کل می‌توان گفت نسبت به هفته پیش افت داشته‌ایم. فروش همه بخش‌ها متناوب بود و نمی‌توان به کتاب‌های مشخصی به عنوان شاخص اشاره کرد. این هفته همه ژانرها از جمله کودک و نوجوان، علوم سیاسی و اجتماعی و... دچار یک رکود کلی شدند.

او ادامه می‌دهد: اگر بخواهم به چند کتاب پرفروش این هفته اشاره کنم باید "پسری که مرا دوست داشت" نوشته بلیقس سلیمانی در بخش مجموعه داستان، "گریه‌های امپراطور" از فاضل نظری در بخش شعر و "سمفونی مردگان" نوشته عباس معروفی در بخش رمان را نام ببرم که عنوان آخری همیشه و در هر هفته پرفروش است.

در کتابفروشی چشمه فاصله رتبه اول پرفروش‌های هفته با رتبه دوم بسیار زیاد است. "یوسف آباد خیابان سی و سوم" نوشته سینا دادخواه با فروش 222 نسخه پروفروش‌ترین کتاب چشمه از 12 تا 19 اسفند است. "قلابی و چند داستان دیگر" نوشته رومن گاری با ترجمه سمیه نوروزی با فروش 40 نسخه توانسته است رتبه دوم را به خود اختصاص دهد.

جابه‌جایی پرفروش‌ترین عنوان این هفته و هفته پیش

"شبهای روشن" با صعود چندپله‌ای با فروش 39 نسخه در رتبه سوم ایستاده و "قناری‌باز" نوشته حامد اسماعیلیون با 31 نسخه فروش در جایگاه بعدی قرار دارد. کتاب "شبانه‌ها" که هفته پیش با فروش 227 جلدی در جایگاه نخست فروش هفتگی این کتابفروشی قرار داشت، این هفته با فروش 30 نسخه در کنار "نگران نباش" و در رتبه آخر پرفروش‌های این هفته قرار گفته است.

آنچه از شواهد و گفته‌های کتابفروشان استنباط می‌شود، فراز و فرود چه در فروش عناوین و چه در موضوعات است. به عنوان مثال می‌توان به افت در فروش رمان‌ها و داستان‌های پرفروش هفته پیش کتابفروشی چشمه در این هفته اشاره کرد. همچنین کتاب‌هایی که در موضوعاتشان زیاد نامی از آن‌ها برده نمی‌شد این هفته کمی بیشتر مورد توجه واقع شدند.

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گزارش: صادق وفایی