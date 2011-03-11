به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، تیم ایران در هر یک از رقابت‌های اسلحه فلوره پسران و سابر دختران با چهار نماینده شرکت کرده است. گروه‌بندی شمشیربازان جوان کشورمان در این بخش از رقابت‌های قهرمانی رده‌های پایه آسیا به این شرح است:

اسلحه فلوره پسران:

علیرضا سلیمانی: ژاپن، ماکائو، تایلند، کره جنوبی، هنگ کنگ، قطر

امید زمانی: ماکائو، ازبکستان، چین، اندونزی، تایلند

علیرضا ادهمی: قزاقستان، چین، فیلیپین، چین تایپه، مالزی

شایان طلوعی، هنگ کنگ، اندونزی، استرالیا، امارات

اسلحه سابر دختران:

شیما میری: ژاپن، چین تایپه، تایلند، هند، مالزی

پریماه برزگر: قزاقستان، هنگ کنگ، تایلند، چین تایپه، اندونزی

فائزه رفیعی: چین تایپه، تایلند، قزاقستان، سنگاپور، اندونزی

محدثه طاهرخانی: قزاقستان، هنگ کنگ، اندونزی، استرالیا، تالیلند، سنگاپور

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا تا 22 اسفندماه ادامه دارد. این رقابت‌ها از روز شنبه در بخش تیمی پیگیری خواهد شد.