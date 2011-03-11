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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۹

گزارش خبرنگار مهر از تایلند/

شمشیربازان اسلحه فلوره پسران و سابر دختران امروز مبارزه می‌کنند

شمشیربازان اسلحه فلوره پسران و سابر دختران امروز مبارزه می‌کنند

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای اسلحه فلوره پسران و سابر دختران در بخش انفرادی به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، تیم ایران در هر یک از رقابت‌های اسلحه فلوره پسران و سابر دختران با چهار نماینده  شرکت کرده است. گروه‌بندی شمشیربازان جوان  کشورمان در این بخش از  رقابت‌های  قهرمانی  رده‌های پایه آسیا به این شرح است:

اسلحه فلوره پسران:
علیرضا سلیمانی: ژاپن، ماکائو، تایلند، کره جنوبی، هنگ کنگ، قطر
امید زمانی: ماکائو، ازبکستان، چین، اندونزی، تایلند
علیرضا ادهمی: قزاقستان، چین، فیلیپین، چین تایپه، مالزی
شایان طلوعی، هنگ کنگ، اندونزی، استرالیا، امارات

اسلحه سابر دختران:
شیما میری: ژاپن، چین تایپه، تایلند، هند، مالزی
پریماه  برزگر: قزاقستان، هنگ کنگ، تایلند، چین تایپه، اندونزی
فائزه رفیعی: چین تایپه، تایلند، قزاقستان، سنگاپور، اندونزی
محدثه طاهرخانی: قزاقستان، هنگ کنگ، اندونزی، استرالیا، تالیلند، سنگاپور

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا تا 22 اسفندماه ادامه دارد. این رقابت‌ها  از روز شنبه در بخش  تیمی پیگیری  خواهد شد.

کد مطلب 1271629

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