به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، تیم ایران در هر یک از رقابتهای اسلحه فلوره پسران و سابر دختران با چهار نماینده شرکت کرده است. گروهبندی شمشیربازان جوان کشورمان در این بخش از رقابتهای قهرمانی ردههای پایه آسیا به این شرح است:
اسلحه فلوره پسران:
علیرضا سلیمانی: ژاپن، ماکائو، تایلند، کره جنوبی، هنگ کنگ، قطر
امید زمانی: ماکائو، ازبکستان، چین، اندونزی، تایلند
علیرضا ادهمی: قزاقستان، چین، فیلیپین، چین تایپه، مالزی
شایان طلوعی، هنگ کنگ، اندونزی، استرالیا، امارات
اسلحه سابر دختران:
شیما میری: ژاپن، چین تایپه، تایلند، هند، مالزی
پریماه برزگر: قزاقستان، هنگ کنگ، تایلند، چین تایپه، اندونزی
فائزه رفیعی: چین تایپه، تایلند، قزاقستان، سنگاپور، اندونزی
محدثه طاهرخانی: قزاقستان، هنگ کنگ، اندونزی، استرالیا، تالیلند، سنگاپور
مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا تا 22 اسفندماه ادامه دارد. این رقابتها از روز شنبه در بخش تیمی پیگیری خواهد شد.
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