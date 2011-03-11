به گزارش خبرنگار مهر، 150 دلار پاداش شمشیربازانی بود که در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا صاحب مدال نقره شدند. ضمن اینکه مدال آوران برنز نیز 100 دلار دریافت کردند. این جوایز نقدی پیش از بازگشت تیم نوجوانان به ایران از سوی فضل الله به بازیکنان مدال آور این تیم اهدا شد.

فضل الله باقرزاده، رئیس فدراسیون شمشیربازی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تایلند اظهارداشت: 200 دلار هم برای بازیکنانی که بتوانند صاحب مدال طلا شوند، در نظر گرفته شده بود که البته هیچ بازیکنی از ایران طلایی نشد. ضمن اینکه در تهران نیز قدردانی دیگری از مدال آوران خواهد شد.

در چارچوب مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا و در رده سنی نوجوانان، نمایندگان کشورمان در رقابت‌های انفرادی و تیمی اسلحه سابر دختران اپه پسران به مدال برنز و نقره دست یافتند.

نجمه سازنچیان نماینده کشورمان در رقابت‌های اسلحه سابر بود که مدال برنز دیدارهای انفرادی را ازآن خود کرد. این شمشیرباز کشورمان همراه با کیانا باقرزاده و مونس رسولی در دیدارهای تیمی نیز به مدال برنز دست یافت. حسین جعفری، علیرضا کنعانی، محمد شجاعی و امیر سالار کامجو ترکیب تیم شمشیران اسلحه اپه نوجوانان را تشکیل داده بودند.