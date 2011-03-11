کردگاری: المپیک افق دید بانوان شمشیرباز است/ نیازمند حمایت هستیم

زهره کردگاری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تایلند برنامههای آماده سازی بانوان نوجوان پیش از حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا را تشریح کرد و اظهارداشت: اردوهای تمرینی بازیکنان از آبانماه آغاز شد! آنهم به این صورت که در هر ماه چهار روز تمرین برای بازیکنان برگزار شد. در واقع شمشیربازان نوجوان در قالب اردویی فشرده اما کامل برای حضور در این رقابتها آماده شدند.
وی ادامه داد: این اردوها هر چند که مدت زمان زیادی نداشت اما تاثیر مثبت خود را روی عملکرد بازیکنان گذاشت. مدال برنز نجمه سازنچیان و تیم اسلحه سابر، عنوانهای پنجمی تیمی فلوره، ششمی تیمی اپه و هفتمی انفرادی اپه مقامهایی است متاثر از همین 20 روز اردویی است که برگزار شد.
نایب رئیس فدراسیون شمشیربازی در امور بانوان با اشاره به اینکه بانوان نوجوان در این دوره از رقابتهای قهرمانی آسیا عملکردی بهتر از ادوار گذشته داشته و به این عنوانها دست یافتند، تصریح کرد: چه بسا اگر مدت زمان اردو بیشتر بود نتایج به مراتب بهتری از این هم به دست میآمد. به هر حال این برای نخستینبار بود که این تغییرات و افزایش رنکینگ توسط تیم نوجوانان ایجاد شد.
کردگاری به دیگر عوامل موثر در عملکرد بانوان شمشیرباز در رده سنی نوجوانان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مربیانی که هدایت این بازیکنان را بر عهده دارند کسانی هستند که زیر نظر مربیان خارجی حاضر در کشورمان آموزش دیدهاند. با توجه به حضور همزمان سه مربی خارجی در ایران و آموزشهایی که مربیان داخلی از آنها میگیرند، بازیکنان در امر تکنیک به روز شدهاند.
وی تاکید کرد: حمایت فدراسیون شمشیربازی و مدیریت این فدراسیون در کنار انگیزهای که بازیکنان برای حضور در مسابقات داشتند دو عامل مهم دیگری است که در عملکرد آنها تاثیرگذار بود. بانوان شمشیرباز همچنان به حمایتهای فدراسیون نیازمند است تا بتوانند راهی را که آغاز کردهاند با حفظ موفقیت ادامه دهند.
نایب رئیس فدراسیون شمشیربازی یکی از مشکلات بانوان دررقابتهای قهرمانی آسیا را بی تجربگی عنوان کرد و افزود: این امر طبیعی بود چون بازیکنان پیشینهای از حضور در مسابقات بینالمللی یا حتی اردوهای متوالی ندارند. اما اگر روندی که پیش از سفر به تایلند داشتیم ادامه پیدا کند این مشکل هم به مرور زمان برطرف خواهد شد.
کردگاری اظهارداشت: تا پیش از این بانوان نوجوان موفقیت زیادی نداشتند. پس به طور حتم با اردوهای مستمر نتایجی بهتر از دو مدال برنز انفرادی و تیمی به دست خواهند آورد. در هر صورت از این پس افق دید بانوان شمشیربازی حضور در بازیهای آسیایی و المپیک لندن است. ما با این نیت و انگیزه کارمان را دنبال میکنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که "عملکرد پسران را در مقایسه با دختران چطور دیدید؟" گفت: پسران مدال نقره گرفتند در حالیکه دختران صاحب مدال برنز شدند. البته دختران 2 بار مدال آور شدند ضمن اینکه نقره پسران به خاطر شرایط بهترشان بود. در هر صورت هرگز از اعزام بانوان به مسابقات قهرمانی آسیا پیشیمان نیستیم. به خصوص اینکه این خود میدانی خوب برای تجربه اندونزی بانوان بود.
نایب رئیس فدراسیون شمشیربازی در امور بانوان در پایان گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تایلند در مورد سطح مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان اظهارداشت: سطح بازیها در این بخش از رقابتها هم خوب است. بازیکنان جوان مدالی نیاوردهاند اما عملکرد خوبی داشتند.
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