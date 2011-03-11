مراسم شب شعر طنز در فرهنگسرای گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب شعر طنز عصر پنجشنبه 19 اسفند با حضور شاعران و طنزپردازان و خانوادههای مختلف در فرهنگسرای گلستان برگزار شد.
اجرای این مراسم که با مشارکت کانون طنز "به رسم خنده" برگزار شد به عهده داریوش کاردان بود و شاعرانی چون حسن شعبانی، سعید نوری و همایون حسینیان در آن به شعرخوانی پرداختند. اجرای موسیقی و برنامههای مفرح برای خانوادهها بخش دیگری از برنامههای این شب شعر بود.
داریوش کاردان در این مراسم گفت: این برنامه آخرین شب شعر فرهنگسرای گلستان و کانون "به رسم خنده" در سال 89 خواهد بود و برنامههای بعدی در سال آتی برگزار خواهد شد که اخبار آن متعاقبا منتشر خواهد شد.
اجرای شبهای شعر یکی از برنامههای فرهنگسرای گلستان بوده که با همکاری کانون به رسم خنده بر گزار میشود و این برنامه یکی از دورههای برگزاری این شبهای شعر طنز بود.
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