تیم پتروشیمی قهرمان مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر بانوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور روز پنجشنبه تیم پتروشیمی تهران در سالن شهید عضدی موفق شد با نتیجه 5 بر یک ذوب آهن را شکست دهد. پتروشیمی با کسب این پیروزی و مجموع 20 امتیاز در صدر جدول ردهبندی قرار گرفت و به عنوان قهرمان این مسابقات معرفی شد. اصفهانیها نیز با 2 امتیاز کمتر در رده دوم قرار گرفتند و نایب قهرمان شدند.
رقابتهای تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور روز جمعه با برگزاری یک دیدار به پایان میرسد که طی آن درکرج هیئت تهران به مصاف سایپا البرز میرود. برنده این دیدار در رده سوم جدول ردهبندی قرار میگیرد.
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