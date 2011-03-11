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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۷

هفته ششم لیگ تنیس روی میز/

صدرنشینی صندوق ضمانت صادرات تثبیت شد

صدرنشینی صندوق ضمانت صادرات تثبیت شد

هفته ششم از مرحله برگشت مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم‌های صندوق ضمانت صادرات، ذوب آهن، مناطق نفت‌خیز جنوب و تثبیت صدرنشینی صندوق ضمانت صادرات به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه با انجام سه دیدار در سه شهر برگزار شد که طی آن تیم صندوق ضمانت صادرات در مصاف با هیئت تهران به پیروزی 5 بر صفر دست یافت  و با 26 امتیاز صدرنشینی خود را در جدول رده‌بندی تثبت کرد.

در اصفهان نیز تیم ذوب آهن با نتیجه 5 بر 2 مقابل نفت سپاهان به  برتری دست  یافت. ضمن اینکه در اهواز دیدار تیم‌های مناطق نفت‌خیز و سایپا البرز با برتری 5 بر یک تیم میزبان به پایان رسید. جدول رده‌بندی تیم‌های شرکت‌کننده  در مسابقات  تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور در پایان هفته ششم مرحله برگشت به شرح زیر است:

1-  صندوق ضمانت صادرات 26 امتیاز
2-  پتروشیمی بندر امام ب 26 امتیاز دوم
3-  ذوب آهن اصفهان 20 امتیاز
4-  سایپا البرز 13 امتیاز
5-   نفت سپاهان 11 امتیاز
6- مناطق نفت‌خیز جنوب 11 امتیاز
7- هیئت تهران یک امتیاز

کد مطلب 1271637

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