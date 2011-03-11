  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

نماینده مردم گرگان:

ماهانه 400 میلیارد ریال سرمایه از گلستان خارج می شود

ماهانه 400 میلیارد ریال سرمایه از گلستان خارج می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: ماهانه 300 تا 400 میلیارد ریال سرمایه از استان خارج می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالحسین ناصری عصر پنجشنبه در نشست مسئولان استان افزود: نتیجه ادغام تعاونیهای اعتباری در یکدیگر، خروج سرمایه از استان است و نباید تن به این کار داد و بانک مرکزی نیز باید برای گرفتن مجوز مهلت بدهد.

وی تاکید کرد: بحث این تعاونیها دغدغه مردم است و مشکل مردم باید حل و سرمایه شان حفظ شود و این سرمایه های استانی است و نباید از استان خارج شود.

ناصری در ادامه با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت گفت: پروژه های فراوانی که ماحصل سفرهای رئیس جمهور بود به بهره برداری رسیده است.

این نماینده مجلس گفت: امید داریم با بهره برداری از سایر مصوبات، مسئله اساسی اشتغال در استان حل و فصل شود.
 
وی ادامه داد: مسئله مهمی که همیشه انقلاب با آن مواجه بوده است، دسیسه های استکبار و بخصوص آمریکا است که مهمترین آن به فرموده رهبر معظم انقلاب فتنه سال 88 بود.
 
ناصری اظهار داشت: استکبار جهانی از نظام جمهوری اسلامی ایران و اینکه یک الگوی اسلامی موفق در دنیا حرف برای گفتن داشته باشد هراس دارند.
 
ناصری با اشاره به قیام کشورها در جهان اسلام گفت: بعد از 30 سال صدای انقلاب اسلامی و ندای امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب به گوش مسلمانان جهان رسیده است و می بینند که اسلام الگوی خوبی برای اداره حکومت است،
 
وی افزود: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، سرنوشت آمریکا نیز مانند شوروی خواهد شد، زیرا پرچمدار نظام یعنی ولایت فقیه را هدف گرفتند.
 
وی عنوان کرد: اگر هوشیاری امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب نبود انقلاب نمی توانست حرفش را به کرسی بنشاند و این نشان دهنده اقتدار انقلاب است.
 
ناصری تاکید کرد: باید این اقتدار را حفظ کنیم و با کار و تلاش، همت مضاعف و اطاعت از رهبر آنرا به سرانجام برسانیم.
کد مطلب 1271638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها