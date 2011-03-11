گلستانیها نگران تعهدات تعاونیهای اعتباری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید نجیب حسینی عصر پنجشنبه در نشست استانداری افزود: مردم اعتماد کردند و در این تعاونیها سپرده گذاری کردند و باید از مردم حمایت کنیم.

وی اظهار داشت: ما نمایندگان استان به سهم خود در وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی پیگیر این امور خواهیم بود.



حسینی گفت: در سال 89 بزرگترین تحول اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد و آن اجرا کردن قانون هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های کشور بود که محقق شد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: با همدلی و یاری زیادی که بین مردم و دولت بود، این طرح با موفقیت به مرحله اجرا درآمد.

حسینی با اشاره به فتنه 25 بهمن سالجاری گفت: دشمنان و فتنه گران اوج کینه توزی و دشمنی خود را نسبت به ستون جمهوری اسلامی ایران که همان ولایت مطلقه است به اجرا گذاشتند.



وی خواهان هوشیاری و بصیرت مردم برابر توطئه های دشمنان شد.