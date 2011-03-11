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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

گلستانیها نگران تعهدات تعاونیهای اعتباری هستند

گلستانیها نگران تعهدات تعاونیهای اعتباری هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مینودشت و کلاله در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرانیهایی در سطج استان در مورد تعهدات تعاونیهای اعتباری وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید نجیب حسینی عصر پنجشنبه در نشست استانداری افزود: مردم اعتماد کردند و در این تعاونیها سپرده گذاری کردند و باید از مردم حمایت کنیم.

وی اظهار داشت: ما نمایندگان استان به سهم خود در وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی پیگیر این امور خواهیم بود.

حسینی گفت: در سال 89 بزرگترین تحول اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد و آن اجرا کردن قانون هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های کشور بود که محقق شد.
 
این نماینده مجلس اظهار داشت: با همدلی و یاری زیادی که بین مردم و دولت بود، این طرح با موفقیت به مرحله اجرا درآمد.
 
حسینی با اشاره به فتنه 25 بهمن سالجاری گفت: دشمنان و فتنه گران اوج کینه توزی و دشمنی خود را نسبت به ستون جمهوری اسلامی ایران که همان ولایت مطلقه است به اجرا گذاشتند.
 
وی خواهان هوشیاری و بصیرت مردم برابر توطئه های دشمنان شد.
کد مطلب 1271641

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