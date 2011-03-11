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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

ادارات 14 میلیارد ریال به برق گلستان بدهی دارند

ادارات 14 میلیارد ریال به برق گلستان بدهی دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: ادارات استان 14 میلیارد ریال بدهی به شرکت برق دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم شهابی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: شرکت برق به عنوان یک شرکت غیردولتی از محل فروش انرژی و فروش انشعاب تامین اعتبار می کند، و بدهی بخش دولتی بسیار سنگین است.

وی در ادامه از ادارات دولتی خواست بدهی ها را تا پایان سال تصفیه کنند.

شهابی اظهار داشت: برای پرداخت حقوق و بدهی پیمانکاران این شرکت وام گرفته شده و در حال گرفتن وام دیگری هم هستیم.

 مدیرعامل برق گلستان گفت: پیرو پیگیریهای بعمل آمده توسط استاندار و نمایندگان مردم شریف استان درمجلس شورای اسلامی و درپی برگزاری جلسات متعدد با مسئولان شرکت توانیر و دفاعیات بعمل آمده توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان تغییر تعرفه گرمسیری استان که مورد درخواست مردم و مسئولان استان بود به تصویب هیئت وزیران رسید.

وی اظهار داشت: بر اساس این مصوبه  که طی نامه ای توسط وزیر نیرو در تاریخ 23 بهمن ماه سالجاری ابلاغ شد، شهرستان آق قلا که مشمول تعرفه چهار گرمسیری با الگوی مصرف Kwh ۵۰۰ ماهیانه بود، مشمول تعرفه سه گرمسیری با الگوی مصرف ماهیانه Kwh ۱۰۰۰ شد.
 
وی  خاطرنشان کرد: همچنین اعمال تعرفه گرمسیری برای کل استان از ابتدای سال ۸۹ از اول خرداد تا ۱۵ شهریور بمدت ۱۰۸ روز در نظرگرفته شده است.
 
مدیرعامل توزیع برق گلستان افزود: پیش از این از اول تیر تا پایان شهریور به مدت ۹۳ روز در نظر گرفته می شد.
 
 
کد مطلب 1271644

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