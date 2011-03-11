میوه شب عید از سه شنبه در سبد خرید مردم

به گزارش خبرنگار مهر، میوه شب عید 90 قرار است از روز سه شنبه 24 اسفند در کشور اغاز شود. در واقع سیاست وزارت بازرگانی هر ساله بر این است که در ایام پایانی سال به منظور تنظیم بازار شب عید، دو میوه اصلی را در سبد خانوارها قرار دهد و تلاش کند که با توزیع میوه با قیمت تعادلی، بازار را آرام نگاه دارد.

هر سال که از این اجرای این سیاست می‌گذرد، مباشران وزارت بازرگانی تلاش بیشتری را در جهت ارتقای کیفیت میوه های تامین شده به کار می بندند و دولت نیز تلاش می کند تا میوه را به موقع و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد.

البته قرار بر این است که علاوه بر سیب و پرتقال شب عید، نارنگی و موز نیز که برای ایام پایانی سال ذخیره سازی شده است، نیز توزیع شود.

به گفته مسئولان وزارت بازرگانی، این وزارتخانه هر سال هم برنامه ای برای ذخیره سازی موز و نارنگی نداشته است ولی امسال مذاکره با مباشران در حال انجام است تا این کالاها را با قیمت عادلانه و کنترل شده به دست مصرف کنندگان برساند و قیمت تمام شده و سود معقول را هم در نظر گیرند. اما برنامه اصلی متمرکز بر تولید داخلی سیب و پرتقال است.

به هرحال، میوه شب عید از سه شنبه در اختیار مردم قرار می گیرد و مردم نیز از مراکز توزیع می توانند سیب و پرتقال را خریداری کنند.