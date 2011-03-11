820 مسابقه ورزشی در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری عصر پنجشنبه درآئین تجلیل از دستگاههای برتر گلستان افزود: این برنامه های شامل مسابقات مختلف ورزشی بود که در شهرستانهای استان اجرا شد.

وی اظهار داشت: 20 کمیته تخصصی،13 ستاد شهرستانی، 23 ستاد بخش اعم از مرکزی و تابعه و 400 ستاد روستایی در دهه فجر امسال فعالیت داشتند.

حجت الاسلام قندهاری ادامه داد: برنامه های متنوعی در حوزه های مختلف زنان، جوانان، کودکان مانند 18 جشنواره، 255 همایش با موضوعات مختلف، 85 مراسم،37 میزگرد، 35 مخفل انس با قرآن نیز برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: 91 برنامه تجلیل و تقدیر، 720 نمایشگاه مختلف، 250 تولیدات فرهنگی سرود، تیزر و....، 165 هزار و 350 عدد تولید اقلام تبلیغاتی نیز اجرا و توزیع شد.

دبیرستاد دهه فجر گلستان عنوان کرد: همچنین 9 هزار و 500 عدد تولیدات انتشاراتی ، 658 مورد گزارش خبری، انسجامدهی راهپیمایی 22 بهمن در 39 نقطه استان، برگزاری جشن انقلاب در اکثر مساجد استان و 11 مسجد مرکز استان و افتتاح پروژه هایی در سطح استان اجرا شد.



وی افزود: در کمیسیون نظارت و ارزیابی با 20 نیروی ناظر ارزیابیها انجام شد و 10 کمیته، ستاد و دستگاه اجرایی در استان به عنوان برترین ها انتخاب شدند.



قندهاری اظهار داشت: کمیته های فرهنگی و هنری، مراسم و نیروهای مسلح کمیته های برتر، ستادهای شهرستانهای رامیان، گرگان، علی آباد، دستگاههای اجرایی راه و ترابری، آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی در ارزیابیهای قبل، حین و بعد از مراسم که بصورت میدانی انجام شد، برتر اعلام شدند.



حجت الاسلام قندهاری تصریح کرد: شورای هماهنگی و ستاد دهه فجر استان ستاد نظارت و ارزیابی را به عنوان ستاد برتر انتخاب کرده است.