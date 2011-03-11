هندبال ایران در مسیر قهرمانی جهان گام بر می دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیات پوردر حاشیه مسابقات پایانی هندبال جوانان باشگاه های کشور در آمل به خبرنگاران گفت: درمجموع 56 بازی در شش روز از این مسابقات در آمل برگزار و میانگین 51 گل درهر بازی در این مسابقات ثبت شد.

وی با بیان اینکه این مسابقات درمجموع بازیهای پرگلی بوده است، افزود: یکی از دلایل رد و بدل شدن گل های زیاد در این مسابقات ضعف خط دفاعی در بیشتر تیم های شرکت کننده در این مسابقات بوده است.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون هندبال تصریح کرد: حضور25 تیم از سراسر کشور از نظر سطح کمی درمسابقات هندبال جوانان کشور که به میزبانی آمل برگزارشده، قابل قبول است چرا که تاکنون این تعداد تیم ها در رده جوانان شرکت نداشتند.

حیات پور، نایب قهرمانی آمل میزبان مسابقات هندبال جوانان باشگاه های کشور را از شگفتی های این مسابقات بیان کرد و ادامه داد: حذف تیم های عنوان دار و صاحب نام نمایندگان کرمان، مرکزی و یزد و تبریز در مراحل گروهی و حذفی از شگفتیهای دیگر این مسابقات بوده است.

وی، سطح داوری این مسابقات را رضایت بخش خواند و گفت: حضور داوران جوان در کنار داوران با تجربه در این مسابقات و قضاوت شجاعانه و منصفانه آنان نشان از رشد و ارتقای سطح داوری است.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون هندبال گفت: حضور تعدادی از بازیکنان شاخص در هر تیم در این مسابقات نشان از توجه ویژه همه استانها به این رشته ورزشی و رشد هندبال در همه نقاط کشور دارد.

حیات پور ادامه داد: همه این بازیکنان جوان می توانند پشتوانه خوب و مطمئنی برای آینده تیم ملی هندبال کشورمان در مسابقات مهم داخلی و برون مرزی باشند.

مسابقات هندبال جوانان کشور شامگاه چهارشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل با قهرمانی تیم اکسین خوزستان پایان یافت و تیم های سازمان عمران آمل میزبان مسابقات و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به ترتیب دوم و سوم شدند.



