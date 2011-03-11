قائمشهر نیازمند مشارکت بخش خصوصی برای اشتغالزایی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان گفت: قائم شهر را بسیار مستعد توسعه دانسته چرا که ظرفیت های لازم را برای رشد دارد.

وی با اشاره به اینکه از قائم شهر به عنوان شهر محروم و کارگری یاد می شود تصریح کرد: این نگاه را اصلا قبول ندارم.

پیرفلک با بیان اینکه اگر زمینه های رشد توسعه در شهرستان قائم شهر فراهم نشده بخشی بر عهده مسئولان است اظهار داشت: بخشی از این مسئله بر عهده مردم است زیرا قائم شهر به شدت نیازمند مشارکت بخش خصوصی در ایجاد فرصت های شغلی است.

فرماندار قائم شهر با اشاره به اینکه بخش عمده ای از تلاشم را برای این موضوع لحاظ کرده ایم یادآور شد: با پنج گروه سرمایه گذار در حوزه های گردشگری و خودروسازی مذاکره کرده و به توافقاتی رسیده ایم.

بزرگترین شهر بازی شمال کشور در قائمشهر ساخته می شود

وی خاطرنشان کرد: بزرگترین شهر بازی منطقه شمال کشور در قائم شهر ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه قائم شهر از نظر موقعیتی چهارمین شهرستان پرجمعیت استان است تصریح کرد: محور قائم شهر به ساری دومین محور پرتردد کشور است.

پیرفلک با اشاره به اینکه 51 درصد میوه شب عید کشور از سهمیه مازندران، توسط قائم شهر تهیه شده است افزود: با وجود سرمایه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هیچ مدیری نباید نگران این باشد که بستر کار در قائم شهر مهیا نیست.

وی یادآور شد: 151 روستای قائم شهردارای راه اصلی آسفالته مناسب پوشش گاز، برق و تلفن همراه است.

پیرفلک با بیان اینکه تعداد 100 روستا دارای طرح هادی هستند گفت: 84 روستا دارای خانه بهداشت ئ تمامی روستاها دارای شبکه آب شرب بهداشتی است.

وی با اشاره به اینکه تعداد محدودی از روستاها به دلیل کمبود منابع آبی و سخت بودن مسیر دسترسی از آب آشامیدنی مناسب برخوردار نیستند اظهار داشت:در سال 90 این چند روستا هم تامین آب انجام می شود.

پیرفلک با بیان اینکه از سال 84 تاکنون سرانه ورزشی قائم شهر شش برابر شده تصریح کرد: قائم شهر برای پنج سال متوالی رتبه نخست ورزش استان را به دست آورده است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 375 پروژه با اعتبار 20 میلیارد تومان اجرایی شده و برخی در دست احداث است افزود: سه هزار و 122 فرصت شغلی ایجاد شده که صندوق مهر رضا (ع) باایجاد 792 فرصت شغلی، بالاترین سهم را داشته است.

پیرفلک با بیان اینکه احداث موزه آثار تاریخی، باستانی و فرهنگی استان از مصوبات سفر دولت است گفت: با احداث این موزه این آثاردر معرض دید عموم مردم استان و گردشگران قرار می گیرد.

وی با اشاره به پدیده شوم و خانمان سوز مواد مخدر و اعتیاد اظهار داشت : با اجرای رای ماده 100 چهار خانه در یکی از محلات پرخطر قائم شهر تخریب شد که این طرح با استقبال اهالی منطقه و مسئولان استانی قرار گرفت.