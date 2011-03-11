تاسیس صندوق بازنشستگان در ارشاد مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران گفت: حلقه مفقوده برنامه‌های این اداره کل در تجلیل از بازنشستگان بوده است.

وی با اشاره به توان و تجربیات بالای بازنشستگان اظهار داشت: باید از این ظرفیت در ارتقای فعالیت دستگاه ها استفاده و بهره گیری کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به ایجاد کانون بازنشستگان ارشاد مازندران اشاره کرد و افزود: این کانون با مدیریت بازنشستگان ارشاد استان مازندران اداره می‌شود.

ابراهیمی تصریح کرد: هدف از ایجاد این کانون بهره گیری از نقطه نظرات بازنشستگان فرهنگی وهنری است که می‌توانند سهم مناسبی در ارتقای فرهنگ وهنر مازندران داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: پیگیری برخی مشکلات ونارسائی‌های بازنشستگان از دیگر اهداف تشکیل این کانون است.

ابراهیمی با بیان برنامه‌های حمایتی ارشاد برای بازنشستگان یادآور شد: در این کانون بازنشستگان ارشاد مورد حمایت وزارت ارشاد ومدیریت ارشاد در مازندران قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت ارشاد محلی برای استقرار کانون بازنشستگان تهیه می‌شود و تاسیس صندوق بازنشستگان ارشاد نیز در دستور کار قرار دارد.

ابراهیمی با اعلام اینکه 190نفر بازنشسته در ارشاد مازندران شناسایی شدند افزود: اساسنامه کانون بازنشستگان مازندران تدوین شد که بخشی از هزینه توسط خود اعضاء کانون و بخشی توسط وازرت ارشاد و اداره کل تامین می‌شود.