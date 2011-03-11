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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

ابراهیمی خبر داد:

تاسیس صندوق بازنشستگان در ارشاد مازندران

تاسیس صندوق بازنشستگان در ارشاد مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از تاسیس صندوق بازنشستگان این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی عصر پنجشنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران گفت: حلقه مفقوده برنامه‌های این  اداره کل در تجلیل از بازنشستگان بوده است.

وی با اشاره به توان و تجربیات بالای بازنشستگان  اظهار داشت: باید از این ظرفیت در ارتقای فعالیت دستگاه ها استفاده و بهره گیری کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به ایجاد کانون بازنشستگان ارشاد مازندران اشاره کرد و افزود: این کانون با مدیریت بازنشستگان ارشاد استان مازندران اداره می‌شود.

ابراهیمی تصریح کرد: هدف از ایجاد این کانون بهره گیری از نقطه نظرات بازنشستگان فرهنگی وهنری است که می‌توانند سهم مناسبی در ارتقای فرهنگ وهنر مازندران داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: پیگیری برخی مشکلات ونارسائی‌های بازنشستگان از دیگر اهداف تشکیل این کانون است.

ابراهیمی با بیان برنامه‌های حمایتی ارشاد برای بازنشستگان یادآور شد: در این کانون بازنشستگان ارشاد مورد حمایت وزارت ارشاد ومدیریت ارشاد در مازندران قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت ارشاد محلی برای استقرار کانون بازنشستگان تهیه می‌شود و تاسیس صندوق بازنشستگان ارشاد نیز در دستور کار قرار دارد.

ابراهیمی با اعلام اینکه 190نفر بازنشسته در ارشاد مازندران شناسایی شدند افزود: اساسنامه کانون بازنشستگان مازندران تدوین شد که بخشی از هزینه توسط خود اعضاء کانون و بخشی توسط وازرت ارشاد و اداره کل تامین می‌شود. 

کد مطلب 1271654

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