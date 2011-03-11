پیشرفت کرج با سرمایه گذاری در جاده چالوس رقم می خورد

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: با فعال شدن طرح ساماندهی جاده چالوس علاوه بر رفع مسائل و مشکلات این جاده در حوزه های مختلف می توان موجبات رشد و آبادانی مرکز استان را فراهم کرد.

وی افزود: فعال کردن بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف شهرستان از جمله اولویت هایی است که در دستور کار فرمانداری کرج قرار دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه در طرح ساماندهی جاده چالوس تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های بخش آسارا دیده شده است، خاطر نشان کرد: طرح ساماندهی جاده چالوس طرحی جامع و کارشناسی است که در تمامی حوزه ها وارد شده و برنامه ریزی های لازم را مورد توجه قرار داده است.

با تشکیل استان البرز بهانه ای برای کم کاری وجود ندارد

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه با تشکیل استان البرز دیگر هیچ بهانه ای برای ارائه خدمات مطلوب و بهینه به مردم وجود ندارد، گفت: تمامی شرایط و بسترهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب و بهینه به مردم فراهم شده است. دراین راستا اگر کم کاری از سوی مدیران صورت گیرد در ارزیابی عملکرد آنان لحاظ خواهد شد.

وی یادآور شد: در بودجه سال 90 فرمانداری کرج اعتبارات بسیار مناسبی پیش بینی شده است که با اولویت بندی در اجرای آنها چهره شهرستان دگرگون خواهد شد.