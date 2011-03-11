همایش بین المللی نفس و بدن در قم به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر علمی همایش بین المللی آموزه های دین و مسئله نفس و بدن شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه این همایش اظهار داشت: آغاز این همایش به حدود 6 سال پیش باز می گردد که جمعی از پژوهشگران پروژه ای را در باب نفس و بدن آغاز کردند و قرار بود مسئله نفس و بدن و ارتباط آن با سنتهای دینی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در این راستا مقالات تهیه شد.



حجت الاسلام محمدتقی سبحانی ادامه داد: فراخون مقاله این همایش به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی 70 مرکز آموزش و پژوهشی داخلی و 120 مرکز خارجی ارسال شد و خوشبختانه این موضوع مورد توجه اندیشمندان کشورهای مختلف قرار گرفت و ما شاهد استقبال گسترده اساتید بودیم.



وی گفت: حدود 100 مقاله فارسی، بیش از 20 مقاله به زبان انگلیسی و 9 مقاله عربی به دبیرخانه این همایش ارسال شد که پس از ارزیابی، 42 مقاله برای عرضه در همایش انتخاب شد.



مشارکت اندیشمندان خارجی در شورای علمی



سبحانی با اشاره به ترکیب شورای علمی این همایش اظهار داشت: شورای علمی این همایش ترکیبی از اساتید داخلی و خارجی و شخصیتهای حوزه و دانشگاه بودند و حتی مقالات برای اساتید خارجی که از برجسته ترین شخصیتهای علمی در این رشته هستند ارسال می شد تا ارزیابی کنند.



وی با بیان اینکه اندیشمندانی از کشورهای سوئد، اتریش، آمریکا، مصر، غنا، اردنو... مقالاتی به این همایش ارسال کردند، تصریح کرد: در طول برگزاری همایش 4 شماره نشریه به صورت تخصصی به مقالات مربوط به همایش اختصاص یافته است، ضمن اینکه چکیده مقالات همایش به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی آماده و به مهمانان تقدیم شد. خلاصه مقالات از نویسندگان گرفته و به شرکت کنندگان ارائه شد.



سبحانی گفت: ما در سه نشست که هر نشست سه پنل را به خود اختصاص می داد مباحث را مطرح کردیم.



دبیر علمی همایش بین المللی آموزه های دین و مسئله نفس و بدن با تشریح روند برگزاری این نشستها گفت: در نشست نخست که سه مجموعه و 14 مقاله عرضه شد، سنتهای دینی در باب مسئله نفس و بدن به بحث گذاشته شد. حاصل بحثهای این نشست این بود که در سنت اسلامی علیرغم اینکه پیشینه مسئله نفس و بدن متنوع و متعدد است اما به تدریج هر چه به زمان کنونی نزدیک شدیم آراء با یک همگرایی رو به رو بوده است.



وی ادامه داد: در گذشته مقالاتی ارائه شد که افراد به نظریه تک ساحتی قائل بودند اما در دوران معاصر همه متفکران ما با تنوع اندیشه هایی که دارند دوگانه انگاری را پذیرفتند و در این چارچوب بحث می کنند.



سبحانی تاکید کرد: بر اساس سنت مسیحی همچنان دیدگاه یگانه انگاری یا مادی انگاری انسان به صورت جدی مطرح است و کسانی هستند که از این دیدگاه دفاع می کنند. مقالاتی هم در نشست ارائه شد که این دیدگاه چه دلایلی را به سود خودش اقامه می کند.



همه قائل به جدایی نفس از بدن هستند



وی با بیان اینکه در بین متفکران اسلامی ما تنوع دیدگاه وجود داشت، گفت: همه قائل به جدایی نفس از بدن هستند اما در اینکه نفس را چگونه تعریف کنیم، بحث های مختلفی مطرح شد.



سبحانی ادامه داد: بخشی از مقالات در این نشست به متون دینی اختصاص داشت که دیدگاه مختلف مسیحی و اسلامی از انجیل و قرآن کریم به سود دیدگاه خودشان استدلال می کردند.



وی افزود: در بین متفکران حاضر در نشست از بین اندیشمندان مسیحی سه دیدگاه در باب نفس ارائه شد که سنت نخست سنت ارسطویی است که امروز هم طرفدارانی دارد، دوم دکارتی و سوم بدن انگاری است.



بیان دیدگاه های جنجالی در مسئله حدوث و قدم



دبیر علمی همایش بین المللی آموزه های دین و مسئله نفس و بدن تاکید کرد: نشست نخست بیشتر حول اصل مسئله نفس و بدن بود اما در نشست دوم به مسئله حدوث و قدم و برزخ پرداختیم.



وی ادامه داد: در مسئله حدوث و قدم سه دیدگاه مختلف مطرح شد که خیلی جنجالی بود و با نقدهای مختلف همراه شد که مایه استفاده حضار قرار گرفت. در یک دیدگاه اسلامی نظریه ابن سینا مطرح شد و در یک دیدگاه دیگر نظریه صدرالمتالهین مورد دفاع قرار گرفت و برخی از اساتید با نقد دیدگاه صدرالمتالهین، قائل بودند که در اینجا باید به روایت مراجعه کرد.



سبحانی خاطرنشان کرد: در سنت مسیحی نظریه روشنی در باب حدوث نفس یا قدم مطرح نشد و ادبیات مسیحی کمتر به این موضوع پرداخته شده است.



وی یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این همایش را مسئله برزخ دانست و تاکید کرد: در بین مسیحیان در باب برزخ نزاعی وجود دارد، که در مقالاتی که ارائه شده شاهد این دو رویکرد بودیم.



سبحانی گفت: برخلاف قرآن که به صراحت در مسئله برزخ تاکید می کند، در متون مسیحی دلایل روشنی در مسئله برزخ وجود ندارد، از این رو بین متفکران مسیحی در این زمینه اختلاف وجود دارد.



سبحانی با تاکید بر اینکه این اختلاف در بین مذاهب کاتولیکها و پروتستانها وجود دارد، اظهار داشت: کاتولیکها به خاطر اینکه قائل به دوگانه انگاری هستند و نفس را جدای از بدن می دانند، مسئله برزخ برای آنها قابل حل است اما سنت پروتستانی چون بیشتر یگانه انگار هستند و نفس مستقل را قبول ندارند، مسئله برزخ برای آنها مشکل است.



همایش بین المللی آموزه های دین و مسئله نفس و بدن با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 اسفندماه در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.

