ترویج فرهنگ شهادت برای الگوگیری جوانان در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سید علی اکبرطاهایی عصر پنجشنبه در یادواره شهدای روستای کمانگرکلا دابوی شهرستان آمل گفت: هم اکنون بسیاری از جوانان نسل فعلی جامعه، اطلاع کمی از ایثارگری های شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی دارند که ضروری است در یادواره های شهداء دست نوشته ها و وصیت نامه های آنان بازگو شود.

وی افزود: امروز نسل جوان جامعه، بیشتر از هر زمان دیگری تشنه سیره شهدا است.

استاندارمازندران با بیان اینکه اگر بخواهیم خودمان را به شهدای گرانقدر کشور برسانیم باید در مسیر آنان حرکت کنیم، تصریح کرد: شهدای ما با الگو قرار دادن شهدای کربلا، مسیر حسینی خود را رقم زدند و امروز وظیفه آحاد ملت به خصوص نسل جوان است که راه شهدا را ادامه دهند.

طاهایی، با اشاره به اینکه متاسفانه امروزعده ای شعار پیروی از رهبری و ولایت فقیه را شعار خود قرار می دهند اما برخلاف شعار خود عمل می کنند، تاکید کرد: آنهایی که در این راه عقب افتادند ونتوانستند در راه امام راحل، شهدا و ولی فقیه زمان حرکت کنند همچنان در بیراه هستند.

وی اضافه کرد: دو نعمت بزرگ ولایت فقیه عالم و آگاه به زمان و مردمی هوشیار و همیشه در صحنه، کشورمان را برابر هر نوع تهدیداتی مصون نگه می دارد.

وی خاطرنشان کرد: در ایران اسلامی، مردم ایثار را با شهادت زمزمه می کنند، با خانواده های شهدا همراه هستند و با ولایت فقیه پیوند زده شده اند و این ملت را نمی توان با توپ و سلاح و ابزارهای تبلیغاتی و جنگ های روانی از هم جدا کرد.

استاندار مازندران، بیداری و خیزش انقلابی مردم مسلمان کشورهای عربی را نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: دوران حکومت حاکمان دیکتاتور و مستبد و استعمارگر به پایان رسیده است.

وی در پایان از مقام شامخ شهدای روستای کمانگرکلا دابوی شهرستان آمل و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی شهرستان آمل قدردانی کرد.

شهرستان 370 هزار نفری آمل، هزارو14 شهید به انقلاب اسلامی هدیه کرده است.

