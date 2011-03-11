رنگ و لعاب دینی به نظریات علوم انسانی دادن اسلامی سازی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین نشست از سلسله نشست های بررسی چیستی تحول در علوم انسانی، حمیدرضا آیت الهی-رئیس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی با بیان اینکه در جوامع مختلف انواع علم وجود دارد گفت: دو جامعه درباره علم یک نوع نظریه ندارند حال باید تلاش کرد یک نوع طرز تفکر را از علم در جوامع ارائه داد.

وی افزود: این ضرورت مسئولیت جامعه است تا بتوان در دنیا به علوم انسانی نائل شد.

آیت الهی اظهار داشت: یکی از اقدامات اصلی در این زمینه، وارد شدن به حوزه متفکرین است و از آنها باید خواست تا در زمینه علوم انسانی نظریات خود را ارائه دهند.

رئیس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی خاطرنشان کرد: باید اجازه داد نظرات مخالفان هم در تحول علوم انسانی مطرح شود زیرا این امر اقدام پسندیده ای است.

حجت الاسلام علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز با حضور در این نشست ضمن اشاره به اسلامی سازی در علوم انسانی اضافه کرد: در اسلامی سازی علوم انسانی، بحث بر سر رنگ و لعاب دینی دادن به نظریات علوم انسانی نیست.

وی گفت: همچنین اگر بخواهیم علوم انسانی را اسلامی کنیم و بعد این نتیجه حاصل شود که آرا را روایت آمیز کرده و رنگ و لعاب دینی بر نظریات بزنیم درست نیست.

به گفته حجت الاسلام رشاد این امر نه تنها مطلوب نیست بلکه سبب ایجاد نگاه ابزاری به دین می شود.



رشاد در ادامه سخنان خود به بومی سازی علوم انسانی اشاره کرد و گفت: در حوزه بومی سازی علوم انسانی دو نوع تعبیر با دو نوع صفت را می توان ارائه کرد. نخست در حوزه کاربری، دوم در حوزه فرهنگ.

وی افزود: تعبیر کاربردی به آن معناست که در میدان و در مقام کاربرد این نظریه ها را به کار بندیم در حالی که این امر هم اکنون جریان دارد و معضلات را با راهکارهای سکولار و غیرسکولار رفع می کند.

رشاد در ارتباط با حوزه فرهنگی گفت: در این حوزه مسائل را گزینشی می پذیریم و در صورتی که پاره ای از گزاره ها با عقاید ما سازگار نباشد از گروه خارج می شود و آنچه را سازگار است می پذیریم و بر آرا تطبیق می دهیم.



رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: در حقیقت ما علوم انسانی اقتباس شده ای را که به دست مسلمانان، سامان جدید می یابد پدید می آوریم.

حجت الاسلام علیرضا قائمی نیا نیز در بخش دیگر این نشست به ایراد نظرات خود در ارتباط با بحران در معرفت علوم انسانی پرداخت و گفت: نخستین عامل در ایجاد بحران علوم انسانی وجود نظریات متفاوت و متعارف است زیرا ماهیت علوم تجربی با علوم انسانی کاملا متفاوت است.

وی تاکید کرد : اگر یک علم مسائلی را که انتظار دارد، حل نکند دچار بحران معرفتی می شود. بنابراین می توان گفت علوم انسانی نیز به مرحله ای که ما انتظار داریم یعنی مرحله رشد در معرفت نرسیده است.