تغییرات ترافیکی کرج باید به تائید شورای ترافیک برسد

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: تغییرات ترافیک شهری در صورتی اعمال می شود که با حضور دستگاههای مرتبط در شورای شورای ترافیک شهرستان کرج مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: طی سالهای گذشته به دلیل برخی بی توجهی ها شورای ترافیک شهرستان تعطیل بود که این امر موجب بسیاری از مشکلات ترافیکی و عبور و مرور برای مردم در سطح شهر شده بود.

این مسئول با اشاره به اینکه تعطیل شدن فعالیت شهرداری در خیابان مطهری نتیجه عدم همخوانی فعالیت های مدیریت شهری است، خاطر نشان کرد:‌ با توجه به بروز برخی مشکلات و نارضایتی مردم از نحوه اجرای پروژه های شهری بر اساس مصوبه شورای تامین و شورای ترافیک شهرستان از ادامه فعالیت شهرداری جلوگیری بعمل آمد و پروژه مطهری تعطیل شد.

وی تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان و آیین نامه بهبود عبور و مرور، تمام تغییرات ترافیک شهری باید به تصویب شورای ترافیک شهرستان برسد.

ایران نژاد یادآور شد: فرمانداری شهرستان کرج تمامی تلاش خود را برای نظامند کردن تمام اقدامات و فعالیتها در این شهرستان انجام می دهد.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته چهره شهرستان در سال 90 با تغییرات و تحولات چشمگیری مواجه می شود که امیدواریم نتایج آن منجر به بهبود وضعیت خدمات رسانی به مردم کرج شود.