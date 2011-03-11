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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۷

جاده های ورودی مازندران برفی و لغزنده است

جاده های ورودی مازندران برفی و لغزنده است

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه مازندران از لغزنده بودن سطح جاده های مواصلاتی و ورودی این استان براثر بارش خفیف برف خبر داد.

سرهنگ جعفرمحمد نژاد شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از جاده هراز به مهر گفت: ورودی جاده های هراز، کندوان و چالوس به مازندران شاهد بارش خفیف برف و سطح جاده نیز لغزنده است.

وی افزود: خوشبختانه هر سه جاده ورودی به مازندران باز و تردد عادی خودروها درجریان است.

فرمانده پلیس راه مازندران، از اعمال محدویت های ترافیکی از ساعت شش صبح فردا جمعه درجاده هراز خبر داد.

وی گفت: تردد کامیون و تریلی به جزء کامیون های حامل سوخت ممنوع است و تا ساعت 21 شامگاه جمعه این محدودیت اعمال خواهد شد.

محمد نژاد، از رانندگان خودروهای عبوری در جاده های مازندران خواست، در حین رانندگی با رعایت کامل مقررات راهنمایی نظیر بستن کمربند ایمنی، صحبت نکردن با تلفن همراه و با صبر، حوصله و هوشیاری کامل اقدام به رانندگی کنند.

 وی تاکید کرد: رانندگان از گرفتن سبقت‌های غیر مجاز خودداری کنند تا سفری امن و خوش داشته باشند.

فرمانده پلیس راه مازندران یادآورشد: محدودیت های ترافیکی ویژه نوروز 90 از روز 26 اسفندماه تا پایان تعطیلات عید در جاده های مازندران اجرا خواهد شد.

کد مطلب 1271661

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