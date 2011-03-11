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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

سه سالن ورزشی در روستاهای بخش آسارا احداث می شود

سه سالن ورزشی در روستاهای بخش آسارا احداث می شود

کرج - خبرگزاری مهر: بخشدار آسارا از احداث سه سالن ورزشی سرپوشیده در روستاهای بخش آسارا خبر داد.

محسن محمدی سیرایی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: در حال حاضر چهار سالن ورزشی سرپوشیده دولتی دراین بخش وجود دارد که امیدواریم با توجه بیش از پیش مسئولان استان تعداد این سالنها در روستاهای بخش آسارا افزایش یابد.

وی افزود: بخش آسارا با 57 روستا، یک شهر و سه دهستان یکی از مناطق بسیار مناسب گردشگری است که در صورت سرمایه گذاری های لازم می تواند نقش بسزایی در رشد و آبادانی بخش آسارا داشته است.

این مسئول با اشاره به اینکه تاکنون به درستی از ظرفیت های بخش آسارا استفاده نشده است، خاطر نشان کرد: وجود اماکن تاریخی متعدد، چهار قله بالای چهارهزار متر و دو پیست بین المللی دیزین و خور می توان آینده بسیار روشنی را برای پیشرفت این بخش و استان البرز ترسیم کرد.

محمدی سیرایی یادآور شد: تا پیش از تشکیل استان البرز مسائل و مشکلات متعددی در بخش آسارا وجود داشت. در این راستا امیدواریم با توجه بیش از پیش استانداری البرز شاهد رشد و شکوفایی منطقه باشیم.

وی گفت: با توجه به وجود مراکز ورزشی بین المللی درمنطقه باید تدابیر لازم برای تامین زیرساختهای مورد نیاز بخش از جمله احداث هتل، پارکینگ، مراکز تفریحی و تفرجگاهی اندیشیده شود.

کد مطلب 1271662

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