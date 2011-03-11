توسعه زیرساختهای اجتماعی در حوزه جوانان اولویت فرمانداری کرج است

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: در طول 32 سال گذشته دشمنان نظام و انقلاب سعی کردند به واسطه تحریم ها و تهدیدها مردم را از اهداف خود دور کنند اما پس از آنکه نتوانستند به نیات خود جامه عمل بپوشانند درصدد جنگ نرم برآمده اند.

وی افزود:‌ صید جوانان ایران اسلامی به واسطه جنگ نرم از اهداف دشمنان انقلاب است. در این راستا باید مسئولان با برنامه ریزی های لازم زمینه های نفوذ دشمن را در میان نسل جوان کاهش دهند.

این مسئول با اشاره به اینکه در تمامی حوزه های مربوط به جوانان برنامه ریزی می شود، خاطر نشان کرد: تامین زیرساختهای ورزشی مورد نیاز و در اختیار قرار دادن ورزش رایگان می تواند روحیه نشاط و شادابی را در جامعه افزایش داد.

فرماندار ویژه یادآور شد: درکنار برنامه ریزی در حوزه زیرساختی باید نشاط اجتماعی را نیز به جامعه تزریق کرد.

وی گفت:‌ در اختیار قراردادن امکانات تفریحی و رفاهی حداقل کاری است که باید برای مردم انجام داد در این راستا اعتبارات مناسبی برای سال 90 پیش بینی شده است که می تواند موجبات شکوفایی و توسعه نشاط اجتماعی را در کرج فراهم کند.