کتاب " لحظه ها و همیشه " روانه بازار کتاب گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول، اولین کتاب معرفی آثار هنری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی مرکز انتشارات علمی این واحد دانشگاهی چاپ و روانه بازار شد.

کتاب " لحظه ها و همیشه " حاصل بیش از دو سال عکاسی غلامرضا حسنی، عضو هیئت علمی واحد علی آباد کتول از مناظر طبیعی، معماری، فرهنگ و هنر استان گلستان است.



این عضو هیئت علمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، گوشه گوشه سرزمین پهناور ایران را سرشار از زیبایی کم نظیر دانست که در خاطرات بصری هر بیننده ای همواره ثبت می شود.



حسنی در تشریح نقش هنرمند عکاس گفت:‌ اگر نویسنده افکار و اندیشه ها و جامعه شناس مشاهدات خود را به وسیله کلمات بیان می کنند، هنرمند عکاس مشاهدات خود را از تدوام واقعیات به وسیله ی دوربین به شکل موضوعات تصویری مطرح می سازد.

وی با بیان این مطلب که عکاسی، کشف و بیان ماهیت و هسته اصلی یک واقعیت به کمک نور و در مقطعی از زمان است، عکس را وسیله ای برای بیان و انتقال افکار و عواطف و احساسات شخصی عکاس به مخاطب دانست.

وی خاطرنشان کرد:‌ گرفتن عکس نوعی عمل مشترک چشم، قلب و مغز به وسیله دوربین است، به نحوی که چشم عمل دیدن واقعیت را انجام می دهد، احساس در مقابل آن واقعیت واکنش عاطفی نشان می دهد، مغز پس از تجزیه و تحلیل داده های مشاهده شده و احساس شده، عمل انتخاب را انجام می دهد و فرمان ثبت تصویر را می دهد و سرانجام دوربین تصمیم مشترک را روی فیلم ثبت می کند.

گفتنی است در این کتاب 185صفحه ای عکس های زیبایی از جنگل النگدره گرگان، جنگل توسکستان گرگان، آبشار شادان کردکوی، صنایع دستی بندرترکمن، بافت قدیم گرگان، ارتفاعات جهان نما، جنگل دراز نو، جنگل رامیان، جنگل اولنگ، روستای زیارت گرگان و... به چشم می خورد.