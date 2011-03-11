دشمنان از بیداری کشورهای اسلامی هراس دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اطلاعات مازندران شامگاه پنجشنبه در سمینار دو روزه آموزشی توجیهی آشنایی با تهدیدات و فرصت های جنگ نرم در ساری افزود: شرایط جدیدی در دنیا شکل گرفته و جهان امروز عرصه تکنولوژی و رشد شده است که عالم را فراگیر کرده و هر روز بیشتر می شود.



وی خاطر نشان کرد: نگاه انسانها فطرتا به سمت خدا بوده و گرایش به سمت خدا پاکی، درستی و راستی را به دنبال خود دارد و آنهایی که در تقابل با پاکی و راستی و درستی هستند به دنبال ایجاد تفکر شرع هستند.



وی افزود: جنگ نرم به مفهوم عرصه تهاجم علیه باورهای مردم است و غربی ها به واسطه اینکه در تقابل با ما شکست خورده هستند جنگ نرم را در دستور کار خود قرار دادند.



مدیر کل اطلاعات مازندران خاطر نشان کرد: غربی ها به دنبال این هستند تا باورهای ما را دچار تردید کنند و در این صورت است که به خواسته خود خواهند رسید.



وی یادآور شد: غرب با تاسیس شبکه های مختلف اراده کرده تا به باور های دینی و اعتقادی جامعه ضربه وارد کند و از طریق این شبکه های ماهواره ای در فکر مردم تردید به وجود آورد.



این مسئول اطلاعاتی مازندران اظهار داشت: 300 شبکه ماهواره ای مستهجن در دنیا وجود دارد که هدف از ایجاد این شبکه ها، سست کردن جوانان جامعه است و برای تغییر ساختار کشور در دراز مدت از این موضوعات استفاده می کنند.



وی، از بیداری اسلامی در جهان امروز نام برد و گفت: امروزه دشمنان اسلام و انقلاب از بیداری مسلمانان کشورهای اسلامی خشمگین بوده و این اتفاق را نشات گرفته از انقلاب ایران می دانند و از بیداری اسلامی در هراس هستند.



مذیر کل اطلاعات مازندران اذعان داشت: فتنه های اخیر را دشمنان انقلاب به پا کردند و افرادی در داخل کشور به حمایت از دشمنان برخواستند که هدف دشمن بد نام کردن ایران بود و از این طریق به مردم جهان بگوید که از ایرانی الگو نگیرید.



وی، به شبکه های ماهواره ای فارسی زبان اشاره کرد و بیان داشت: دولت انگلیس با ایجاد و حمایت از شبکه فارسی زبان بی بی سی فضا سازی داخل کشور را انجام می دهد و با جمع آوری افراد منفور سیاسی به دنبال فراهم آوردن جنجال بر علیه ایران هستند.



وی بیان داشت: ولی فقیه پایه و اساس انقلاب و اسلام است و برای حفظ کشور و انقلاب باید گوش به فرمان رهبری بود.