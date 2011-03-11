طرح ویژه رفع سد معبر در گرگان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مختار زرگرانی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح های شهری افزود: به درخواست شهرداری گرگان قراردادی با نیروی انتظامی جهت رفع سد معبرهای شب عید منعقد شد.

وی افزود: طبق این قرارداد کارکنان نیروی انتظامی در معیت ماموران شهرداری به پشتیبانی طرح ویژه رفع سد معبر می پردازند.

زرگرانی ادامه داد: در شبهای پایانی سال دستفروشان در خیابانها و معابر اصلی شهر با ایجاد مانع، معابر اصلی و پیاده روها را اشغال کرده و موجب مشکلات بسیاری برای شهروندان و عابران می شوند.

وی اظهار داشت: امسال شهرداری بر اساس وظیفه قانونی خود (تبصره ذیل ماده 55 ) به اجرای این طرح ویژه روی آورد.

معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری گرگان گفت: در راستای اجرای این طرح اکیپ های رفع سد معبر با گشت زنی های مداوم از ساعت 7 صبح تا 10 شب برای رفع این معضل اقدام کند.

زرگرانی یادآورشد: علاوه بر این، شهرداری گرگان مکان چهارشنبه بازار را برای جلوگیری سد معبر و تجمع دستفروشان از تاریخ 15 اسفند تا پایان سال بصورت رایگان در اختیار آنان قرار داده است.

شهر گرگان 274 هزار نفر جمعیت دارد.