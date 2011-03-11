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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

طرح ویژه رفع سد معبر در گرگان اجرا می شود

طرح ویژه رفع سد معبر در گرگان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری گرگان گفت: شهرداری امسال طرح ویژه ای را برای رفع معضل سد معبرهای شب عید اجرا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مختار زرگرانی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح های شهری افزود: به درخواست شهرداری گرگان قراردادی با نیروی انتظامی جهت رفع سد معبرهای شب عید منعقد شد.

وی افزود: طبق این قرارداد کارکنان نیروی انتظامی در معیت ماموران شهرداری به پشتیبانی طرح ویژه رفع سد معبر می پردازند.

زرگرانی ادامه داد: در شبهای پایانی سال دستفروشان در خیابانها و معابر اصلی شهر با ایجاد مانع، معابر اصلی و پیاده روها را اشغال کرده و موجب مشکلات بسیاری برای شهروندان و عابران می شوند.

وی اظهار داشت: امسال شهرداری بر اساس وظیفه قانونی خود (تبصره ذیل ماده 55 ) به اجرای این طرح ویژه روی آورد.
 
معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری گرگان گفت: در راستای اجرای این طرح اکیپ های رفع سد معبر با گشت زنی های مداوم از ساعت 7 صبح تا 10 شب برای رفع این معضل اقدام کند.
 
زرگرانی یادآورشد: علاوه بر این، شهرداری گرگان مکان چهارشنبه بازار را برای جلوگیری سد معبر و تجمع دستفروشان از تاریخ 15 اسفند تا پایان سال بصورت رایگان در اختیار آنان قرار داده است.
 
شهر گرگان 274 هزار نفر جمعیت دارد.
کد مطلب 1271666

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