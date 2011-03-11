باید با 5 گل پیام را شکست می دادیم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرشاد پیوس شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل پیام خراسان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه از نقاط ضعف و قوت تیم حریف اطلاع داشتیم بر همین اساس توانستیم نتیجه مطلوبی را کسب کنیم.



وی تصریح کرد: با این وجود پس از اینکه بازی در نیمه اول با تساوی به پایان رسید، تیم ما همه سعی و تلاش خود را برای رسیدن به سه امتیازی بازی به کار گرفت و بازیکنانم به خوبی از فرصت ها استفاده کردند.



پیوس با اشاره به اینکه تیمش توانایی به ثمر رساندن پنج گل در این مسابقه را داشته است، گفت: با توجه به شرایط بازی تیم ما باید پنج گل را وارد دروازه پیام می کرد و البته پیام هم دو موقعیت گل داشت که نتیجه منصفانه همان پنج بر 2 بود.



سرمربی گل گهر افزود: تیم ما در دیدار با پیام، یک سر و گردن از این تیم مشهدی بالاتر بود و نشان داد که توانایی بالایی در بازیکنانم وجود دارد.



"به مدیرعامل باشگاه گل گهر قول داده ام که تیم را به صدر جدول نزدیک کنم"، پیوس با بیان این مطلب تأکید کرد: از همان ابتدایی که قرار بود به مشهد بیاییم بدنبال سه امتیاز مسابقه بودیم چرا که نسبت به مردم سیرجان و عوامل باشگاه گل گهر مسئول هستم.



وی گفت: بر همین اساس تمامی بنده و دیگر اعضای تیم گل گهر تمام تلاش مان را به کار می گیریم تا این تیم به صدر جدول نزدیک شود و هدف ما نیز همین است.



سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان اظهار داشت: تیم ما تنها تیم شهرستانی است که با حضور بیشترین بازیکن بومی تا به اینجای لیگ دسته اول نتایج خوبی را گرفته و امیدوارم که روند رو به رشدمان همچنان ادامه پیدا کند.