2050 کیلومتر راه در سیستان و بلوچستان احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد عصر پنجشنبه در جلسه بررسی محورهای ارتباطی جنوب سیستان و بلوچستان که با حضور معاونت برنامه ریزی استاندار و مدیر کل راههای جنوب استان برگزار شد، بر ایمن سازی کلیه محورهای اصلی، فرعی و روستایی سیستان و بلوچستان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: علاوه بر احداث یک هزار کیلومتر راه در شهرستان های ایرانشهر، نیکشهر، سرباز، چابهار و کنارک طی شش سال گذشته، 279 پروژه راهسازی در قالب 27 طرح در سالجاری به اجرا در آمده است.

وی گفت: با تلاش های انجام شده 90 درصد از عملیات احداث و تعریض جاده ترانزیتی محور چابهار، نیکشهر و ایرانشهر به طول 320 کیلومتر و با هزینه ای بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد ریال انجام شده که تا پایان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

نماینده عالی دولت هدف از اجرای این پروژه عظیم راهسازی را تسهیل در تردد کامیونها و افزایش صادرات و حمل و نقل کالا از بندر چابهار به استانها و کشورهای دیگر آسیای میانه و نیز بهره مندی شهرستان نیکشهر از راه اصلی و خروج از بن بست این شهرستان و روستای آن دانست.

آزاد احداث جاده بندر کنارک به زرآباد و جاسک را از پروژه های مهم راهسازی در دولت نهم و دهم عنوان کرد و افزود: با عبور هفت رودخانه بزرگ از مسیر این جاده و طغیان رودخانه ها، احداث پلهای طویلی همچون پل کهیر به طول 450 متر بر این محور و مسدود شدن این جاده در مواقع سیلاب که گاهی تا 45 روز به طول می انجامد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی بیان داشت: این محور ارتباط دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان را برقرار می کند.

وی گفت: احداث بزرگراه ایرانشهر - بمپور به طول 20 کیلومتر و کنار گذر ایرانشهر و کمربندی های شمالی و جنوبی آن از مصوبات سفر دور دوم هیئت دولت است که تاکنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: این محور نیز به لحاظ ارتباط با استان کرمان و تردد خودروهای ترانزیتی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی احداث پل بزرگ دامن در ایرانشهر را نیز با اهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: این پل که در هفته گذشته به بهره برداری رسید ارتباط دهها روستای شرق و غرب این شهرستان را نیز پس از سالها برقرار کرد.