شکری از سرمربیگری پیام خراسان برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، طی جلسه ای که پنجشنبه شب با حضور مسئولان باشگاه پیام خراسان و سرمربی تیم پیام برگزار شد، محمود صفایی مدیرعامل و مالک این باشگاه با در نظر گرفتن شرایط این تیم در لیگ دسته اول تصمیم به قطع همکاری با رمضان شکری گرفت.



بر اساس این گزارش، به همران رمضان شکری همچنین عبدالله شورابی سرپرست تیم فوتبال پیام نیز از تیم کنار گذاشته شد تا عباس دهقانی، مربی پیام در سمت مسئول فنی این تیم و هادی فلاح با حفظ سمت قائم مقامی باشگاه پیام بعنوان سرپرست جدید پیامی ها منصوب شوند.



با این حال به نظر می رسد پس از اخراج سه هفته پیش عباس چمنیان از سرمربیگری پیام و انتصاب رمضان شکری به این سمت، برکناری زود هنگام و غافلگیر کننده شکری دومین شوک مسئولان باشگاه پیام به سبزپوشان فوتبال خراسان باشد تا شاید این تیم کمی به خود بیاید و بتواند شرایط بهتری را در لیگ دسته اول رقم بزند.



تیم فوتبال پیام خراسان هم اکنون با پنج برد، پنج تساوی و 9 باخت و کسب 20 امتیاز در رتبه سیزدهم جدول رده بندی گروه الف رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار گرفته است.



سبزپوشان پیام در آخرین دیدار خود تحت هدایت شکری، عصر پنجشنبه در ورزشگاه تختی مشهد با نتیجه 2 بر صفر مقابل گل گهر سیرجان تن به شکست دادند.