کمیته احراز مالکیت فقط در شهرداری زنجان تشکیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی شامگاه جمعه در جلسه شورای اسلامی شهر زنجان خاطر نشان کرد: این کمیته که متشکل از نماینده شورای شهر، نماینده دادگستری، نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده فرمانداری به دبیری شهردار است کار رسیدگی و صدور مجوز به زمین های بدون سند و قولنامه ای را به عهده دارد.

رفیعی از تشکیل کمیته ویژه پرونده های بلاتکلیف در آینده نزدیک در شهرداری زنجان خبر داد و افزود: این کمیته، مشکلات پرونده های مردمی بلاتکلیف را که در حال حاضر به دو هزار پرونده رسیده است بررسی خواهد کرد.

وی گفت: نداشتن درآمد پایدار، هزینه های زیاد کارمندان به دلیل اینکه 2 تا سه برابر چارت مصوب کار می کنند و تصدی گری از مهم مترین مشکلات شهرداری زنجان است.

معاون عمرانی استاندار زنجان افزود: شهرداری زنجان، دو تا سه برابر چارت مصوب کار می کند که موجب هزینه های هنگفت جهت پرداخت حقوق می شود.

رفیعی بر لزوم استفاده بیشتر از بخش خصوصی تأکید کرد و اظهار داشت: تصدی گری در شهرداری زنجان زیاد است که باید بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44 و قانون به سمت استفاده از بخش خصوصی پیش برود.

وی با اشاره منابع درآمدی شهرداری یادآور شد: بودجه شهرداری از منابعی همچون کمک های دولت، کمک های عمرانی شامل تبصره های 32 و 41، یارانه قبوض، بخش حمل و نقل و گمرک، ماده 77، وصول درآمدهای بر زمین مانده شهرداری و عوارض نوسازی تأمین می شود.

معاون عمرانی استاندار زنجان خاطر نشان کرد: پروژه های بسیار خوبی از جمله طرح سبزه میدان، داود قلی شرقی، ساخت و ساز بدنه محور دلجویی، بزرگراه ولایت، تقاطع غیرهمسطح بیجار، پارکینگ طبقاتی، ادامه پروژه تفریحی و گردشگری زنجانرود، کمربندی شمالی و جنوبی، جابجایی کارخانه سرب روی و تبدیل محل فعلی پادگان به مساحت 150 هکتار به مجموعه تفریحی و گردشگری سال آینده توسط شهرداری زنجان اجرا خواهد شد.