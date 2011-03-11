تنها 30 درصد خدمات استان زنجان اطلاع رسانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد در جلسه شورای شهرافزود: انجام این خدمات با تعامل و همکاری همه مدیران اتفاق افتاده و گزارش عملکرد آن در چهارچوب هیچ دستگاهی نمی گنجد، کدام دستگاه باید گزارش دهد؟ بنابراین بسیاری از اقدامات اطلاع رسانی نشده است.

مصداق عملی "همت مضاعف و کار مضاعف" در استان زنجان محقق شد

مصداق عملی "همت مضاعف و کار مضاعف" در سال 89 در استان زنجان محقق شده است و اگر کسی از من بپرسد می توانم ادعا کنم که حتی یک لحظه را هم از دست نداده ایم بلکه فرصت هم ایجاد کرده ایم.

به سفرهای شهرستانی اشاره کرد و گفت: تا پایان امسال تعداد سفرهای شهرستانی به 94 سفر می رسد، یعنی ماهی بیش از چهار سفر، همچنین 46 جلسه شورای اداری مشترک در بخش ها و شهرستان ها تشکیل شده است و جمع کردن همه مدیران در یکجا شوخی نیست.

رئوفی نژاد اظهار داشت: نه اینکه فقط سفرها را فقط به خاطر رفتن انجام دهیم بلکه رفته ایم، تصمیم گرفته ایم و انجام مصوبات را پیگیری و نظارت کرده ایم.

وی به جلسات ستاد عمران شهری اشاره کرد و افزود: هر ماه بیش از شش جلسه ستاد عمران شهری تشکیل می شود و در هر جلسه ای با جدیت، تصمیم گیری، بازخواست و برخورد می شود.

اعتماد مردم به مسئولان بزرگترین سرمایه استان زنجان است

عضو شورای عالی اداری کشور با بیان اینکه فضای همدلی و تعامل بسیار خوبی میان مردم و مسئولان استان برقرار است، گفت: اگر مردم اعتقادی به وعده ها و گفته های مدیران نداشتند چنین تعاملی اتفاق نمی افتاد.

رئوفی نژاد تأکید کرد: امروزه شاهد فضای همدلی و تعامل خوبی در میان مردم و مسئولین هستیم و این امر آثار مثبت فراوانی دارد.

وی افزود: یکی از آثار مثبت این تعامل، ارائه خدمات بسیار به مردم همانند کلنگ زنی یا بهره برداری از پروژه ها است و دیگری اعتماد مردم به مسئولین است که این بزرگترین سرمایه برای هر استان محسوب می شود.

رئوفی نژاد با بیان اینکه مردم بسیار هوشمند و دقیق هستند و به عملکرد مسئولان دقت می کنند اظهار داشت: گاهی وقت ها آدم فکر می کند که افراد در سن خاصی به دنبال عملکرد مسئولین هستند اما شاهد آنیم که مردم بسیار بروز و دقیق هستند و عملکرد دولت در استان را تعقیب می کنند.

نماینده دولت در استان زنجان، این امر را ناشی از اعتماد مردم به دولت و مجموعه مدیران استان دانست و افزود: اگر مردم اعتماد نداشتند می گفتند بروند دنبال کارهای خودشان، اما وقتی عملکردها را تعقیب می کنند و برخی مواقع روی جاهایی انگشت می گذارند و خواستار پیگیری آن می شوند، نشان دهنده اعتماد آنان است.

تعامل یعنی هر کس خودش را در برابر همه امور مسئول بداند

رئوفی نژاد گفت: تعامل به معنای همه است، یعنی یک نفر به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد، اینکه هر کس در اداره خود بنشیند و کارش را انجام دهد عیلاوه بر اینکه تعامل نیست بلکه عین تفرقه است.

وی تصریح کرد: تعامل فوق انجام وظیفه است، یعنی هر کس خودش را در برابر همه امورات مسئول بداند و این امر اکنون در استان زنجان به وجود آمده و خدماتی که در بخش های مختلف اتفاق افتاده گواه آن است.

استاندار زنجان، با تأکید بر اینکه مدیر باید تفکر خلاق و افق دید داشته باشد گفت: بدا به حال مدیرانی که نگاهشان فقط به چهار خط ابلاغ دستورالعمل و وظایف باشد و بگوید وظیفه ام این است و تمام! در صورتیکه کف مسئولیت ها، وظایف ابلاغی است.