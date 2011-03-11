سامانه اعلام حساب خانوار بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اینترنتی رفاهی به نشانه www.refahi.ir برای ثبت شماره حساب متقاضیان جدید دریافت یارانه‌ها از 24 امشب دوباره فعال شد.

براساس برنامه ریزی دولت، قرار است با دریافت شماره حساب افراد متقاضی، در نخستین پرداخت سال 1390 مبالغ یارانه ها به حساب‌ آنان واریز شود.



بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها با دقت زیادی اجرا می شود، گفته است: شمار خانوارهای متقاضی دریافت یارانه‌ها که به نفرات‌شان اضافه شده و آمارشان ثبت نشده باشد، در مجموع به نیم درصد هم نمی رسد.



وی با تاکید بر اینکه برای این افراد هم تمهیداتی اندیشیده شده است، اظهارداشته است: در ایامی که سامانه رفاهی بازگشایی می شود، تغییرات صورت می گیرد و اطلاعات کامل آنان نیز مبنای پرداخت قرار می‌گیرد.



مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها با اشاره به اینکه برخی هموطنان قصد دارند داوطلبانه مبلغ یارانه های واریز شده به حساب‌های‌شان را بازگردانند، افزوده است: بر اساس مراجعات حضوری و تماسهای تلفنی، شمار قابل توجهی از هموطنان با اعلام انصراف از دریافت یارانه، اعلام شماره حساب برای عودت یارانه های واریزی مرحله اول و دوم خود را خواستار شدند؛ شماره حساب 0109200920006بانک ملی برای این اقدام خداپسندانه هموطنان اختصاص یافته است.



به گفته وی، بازگرداندن مبلغ یارانه به این شماره حساب از طریق همه بانکهای سراسر کشور امکان پذیر است.