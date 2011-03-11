به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، شاهین خیری هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بدلیل بدهی مالیاتی یک میلیون و صد هزارتومانی که از سال 84 به باشگاه استقلال دارد، ممنوع الخروج شد و نتوانست همراه تیم ذوب آهن به امارات سفر کند. در حالی این مشکل برای هافبک تیم ذوب آهن اصفهان پیش آمد که وی فرصت لازم برای تسویه حساب داشته اما به دلایل مختلف از پرداخت این بدهی امتناع ورزیده است.

پس از اینکه از خروج بازیکن شماره 16 از کشور ممانعت شد، منصور ابراهیم زاده به شدت از وی انتقاد کرد و حتی برای حل مشکل این بازیکن دقایقی پرواز تاخیر داشت. در نهایت با هماهنگی فرشته سموعی قائم مقام باشگاه ذوب آهن اصفهان مقرر شد شاهین خیری پس از تسویه حساب و رفع ممنوع الخروج بودن، عصر شنبه به شهر ریاض سفر کند.

دیدار تیم‌های فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن ایران در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه هفته آینده در ورزشگاه ملک فهد برگزار می‌‍شود.

