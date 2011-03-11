گرانی سوخت انگیزه مصرف سوخت فسیلی عشایر را کاهش داد

میر ولی صفرزاده در حاشیه گردهمایی ملی بهره برداران مرتعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: اگر درست برنامه ریزی نکنیم،منابع طبیعی از بین رفته و کشور متضرر خواهد شد.

وی افزود:220 هزار خانوار کوچندگان و بهره برداران عشایر، سربازان و حافظان محیط زیست کشورند که هر کدام می توانند مرتع داران نمونه در ییلاق و قشلاق باشند.

وی بابیان این که بازگرداندن مراتع به عشایر انگیزه تعلق را در آنان تقویت می کند، تصریح کرد: دولت هم با مدیریت صحیح، حمایت و هدایت بهره برداران می تواند در صیانت از منابع طبیعی گامهای موثری بردارد.

وی ابراز امیدواری کرد در برنامه 5 ساله دوم تنوع شغل و درآمد برای دامدار،بهره بردار وعشایر از داخل و خارج عرصه ایجاد خواهد شد.

وی یادآور شد: بهره بردار و دولت باید با ایجاد اعتماد متقابل از یک سو و مدیریت مناسب از سوی دیگر به اهداف متعالی توسعه اشتغال و داشتن مراتع سرسبز دست یابند.

وی گفت:دولت بایستی مدیریت کوچ و برنامه ریزی چرا را در قالب زیست بومها ،به عشایر واگذار کند.

