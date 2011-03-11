  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

صفرزاده :

گرانی سوخت انگیزه مصرف سوخت فسیلی عشایر را کاهش داد

گرانی سوخت انگیزه مصرف سوخت فسیلی عشایر را کاهش داد

مشهد - خبر گزاری مهر: معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: گرانی سوخت در بحث یارانه ها ،انگیزه مصرف سوخت فسیلی را در عشایر کاهش و تخریب گیاهان برای استفاده از سوخت نباتی را بدنبال دارد.

میر ولی صفرزاده در حاشیه گردهمایی ملی بهره برداران مرتعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: اگر درست برنامه ریزی نکنیم،منابع طبیعی از بین رفته و کشور متضرر خواهد شد.

وی افزود:220 هزار خانوار کوچندگان و بهره برداران عشایر، سربازان و حافظان محیط زیست کشورند که هر کدام می توانند مرتع داران نمونه در ییلاق و قشلاق باشند.

وی بابیان این که بازگرداندن مراتع به عشایر انگیزه تعلق را در آنان تقویت می کند، تصریح کرد: دولت هم با مدیریت صحیح، حمایت و هدایت بهره برداران می تواند در صیانت از منابع طبیعی گامهای موثری بردارد.

وی ابراز امیدواری کرد در برنامه 5 ساله دوم تنوع شغل و درآمد برای دامدار،بهره بردار وعشایر از داخل و خارج عرصه ایجاد خواهد شد.

وی یادآور شد: بهره بردار و دولت باید با ایجاد اعتماد متقابل از یک سو و مدیریت مناسب از سوی دیگر به اهداف متعالی توسعه اشتغال و داشتن مراتع سرسبز دست یابند.

وی گفت:دولت بایستی مدیریت کوچ و برنامه ریزی چرا را در قالب زیست بومها ،به عشایر واگذار کند.
 

کد مطلب 1271681

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها