افزایش ترافیک پستی از سیاستهای کلان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد احمدی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری پست گلستان افزود: پست بعنوان یک سازمان تجاری است اگر یک روز در شبکه ترافیک وارد نشود ضرر خواهیم کرد و متعاقب آن سبد کار کارمندان ما نیز خالی خواهد ماند و بجای 8 ساعت کار مفید کمتر به فعالیت می پردازند.

وی اظهار داشت: فعالیت، همت و همدلی در کل یک سیستم و استفاده از همه ظرفیت آن از شاخص های موفقیت یک سازمان است، پس برای آن بکوشیم.

وی خاطرنشان کرد: ضروریست با وجود سایر بخشهای موازی، با ورود ترافیک لازم ، کنترل و نظارت، افزایش کیفیت، کار موثر و تلاش مضاعف در راستای سیاستهای کلان شرکت پست حرکت کنیم.

احمدی، با اشاره به تعدد کارشناس در پست گلستان و وجود بستر مناسب جهت خدمات دهی الکترونیکی افزود: بازار مجازی فرصت مناسبی است و معتقدیم با سرمایه گذاری و تبلیغ مناسب فعالیتهای نوین پستی بصورت چهره به چهره با مسئولان و دست اندرکاران استانی و محلی و ارتباط حسنه با آنان، ترغیب مناسب مشتریان به سمت انجام امورات در فضای مجازی اتفاقات خوبی در شبکه خواهد افتاد.

وی تاکید کرد: با جایگزینی برخی سرویس های نوین مثل پست ویژه، یا اس ام اس سنتر و ایمیل و ... بجای سرویس های سنتی مثل توزیع قبوض و ... می توانیم همه گونه کار مطلوب برای شبکه انجام دهیم.

مرتضایی خو مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت پست نیز با قدردانی از زحمات کارکنان و مدیریت خواستار همکاری و همدلی مضاعف شد و افزود: بازرسی و حراست دو بازوی توانمند برای مدیران هستند.

وی افزود: لازم است جهت رفع برخی موارد و مشکلات به مدیر استان مراجعه کنند.