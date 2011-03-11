میراث فرهنگی برای استفاده از رباط شاه عباسی نیشابور باید مجوز شرعی بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت‌الاسلام غلام‌رضا شرعی شامگاه پنجشنبه در همایش تجلیل از زائران و خادمان کاروان پیاده دو هزار نفری محبان امام رضا(ع) متعلق به جامعه‌‌الحسین(ع) در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور، افزود: متاسفانه زائرسرای مناسبی برای زائران امام رضا(ع) وجود ندارد و در استقبال از زائران، مسئولان نیشابور ضعیف عمل کرده اند.

وی با اشاره به اینکه حرکت کاروان‌های پیاده باید نهادینه شوند گفت: اگر پیاده‌روی‌هایی که گذاشته می‌شود به نیت گسترش ورزش همگانی با ارزش‌ها آمیخته شود، بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به تعداد فراوان زائران پیاده و استقبال جوانان نیشابوری از این حرکت معنوی، گفت: نباید با طرح موضوع انتقاداتی سطحی، این کار ارزشمند را زیر سوال برد.

شرعی خواستار زنده کردن مسیر حرکت امام رضا(ع) از شلمچه تا مشهد به‌عنوان مسیر ولایت شد.

در ادامه این مراسم از خدمت‌گزاران زائران پیاده کاروان محبان رضا(ع) تجلیل به‌عمل آمد و به قید قرعه به ده نفر از خادمان و زائران حاضر در جلسه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات اعطا شد.

